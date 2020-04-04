IMF: Hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katıldı.

IMF’nin 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini Koronavirüs'ten etkilenen ülkeler için kullanmaya hazır oldukları mesajını veren Georgieva, şimdiye kadar 90’dan fazla ülkenin kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu ifade etti.

Georgieva, Koronavirüs'e karşı “en savunmasız” ülkelerin ise "ekonomileri yükselen ve gelişen ülkeler” olduğunu vurguladı.

Georgieva, “Acil finansman desteği konusunda şimdiye kadar asla böylesine artan bir taleple karşılaşmadık. 2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu. IMF’nin tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik” ifadesini kullandı.

Tüm dünyada teyitli Covid-19 vaka sayısının 1 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının da 50 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, “Ancak bunun bir sağlık krizinden çok daha ötesi olduğunu biliyoruz. Hepimiz pandeminin derin sosyal ve ekonomik sonuçlarının farkındayız” diye konuştu.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin halkının geçimini sağlamaları ve ekonomik çöküşten kurtulmaları için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu, bu bağlamda IMF ve Dünya Bankasıyla iş birliği yaptıklarını kaydetti.