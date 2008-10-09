IMF: “Hiçbir ülke krizden muaf değil”

Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, mevcut küresel finansal kriz ortamında birinci önceliğin finans piyasalarına istikrar kazandırılması olduğunu, bu çerçevede dünya ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.



IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık güz toplantıları öncesinde Washington'da basın toplantısı düzenleyen Strauss-Kahn, mevcut krizden hiçbir ülkenin muaf olmadığını belirterek, bu ortamda dünya ülkelerinin birlikte yaşadıkları bu soruna karşı birlikte mücadele etmelerini istedi.



Strauss-Khan, IMF'nin dünkü "Dünyanın Ekonomik Görünümü" raporunda dile getirdiği gibi ekonomik yavaşlamanın devam edeceğini ve toparlanmanın gelecek yılın erken olmayan aylarında başlamasının beklendiğini anlattı.



IMF Başkanı, kurumunun sorun yaşayan ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.



Krizin bitmesi 2009 yılının sonunu bulur



Açıklamasında ekonomik krizin sonucunda doğan resesyonun devam edeceğini ve bunun da krizin uzamasına sebep olacağından dolayı dünya ekonomisinin düzelmesinin 2009 yılının sonunu bulacağını söyleyen Strauss-Khan, ilk adımda borsalara ve finans sektörüne güvenin geri kazanılması için adımların atılması gerektiğine değiniyor.