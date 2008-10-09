T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: “Hiçbir ülke krizden muaf değil”

IMF Başkanı finansal kriz ortamında birinci önceliğin finans piyasalarına istikrar kazandırılması olduğunu ve dünya ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini söyl

09 Ekim 2008 03:00

Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, mevcut küresel finansal kriz ortamında birinci önceliğin finans piyasalarına istikrar kazandırılması olduğunu, bu çerçevede dünya ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık güz toplantıları öncesinde Washington'da basın toplantısı düzenleyen Strauss-Kahn, mevcut krizden hiçbir ülkenin muaf olmadığını belirterek, bu ortamda dünya ülkelerinin birlikte yaşadıkları bu soruna karşı birlikte mücadele etmelerini istedi.

Strauss-Khan, IMF'nin dünkü "Dünyanın Ekonomik Görünümü" raporunda dile getirdiği gibi ekonomik yavaşlamanın devam edeceğini ve toparlanmanın gelecek yılın erken olmayan aylarında başlamasının beklendiğini anlattı.

IMF Başkanı, kurumunun sorun yaşayan ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. 

Krizin bitmesi 2009 yılının sonunu bulur

Açıklamasında ekonomik krizin sonucunda doğan resesyonun devam edeceğini ve bunun da krizin uzamasına sebep olacağından dolayı dünya ekonomisinin düzelmesinin 2009 yılının sonunu bulacağını söyleyen Strauss-Khan, ilk adımda borsalara ve finans sektörüne güvenin geri kazanılması için adımların atılması gerektiğine değiniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24