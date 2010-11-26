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Ekonomi

IMF HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A)

26 Kasım 2010 20:09

-IMF HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığındaki IMF heyeti, periyodik olarak yapılmakta olan Program Sonrası Değerlendirme süreci kapsamında, 30 Kasım-9 Aralık 2010 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre heyet, 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yaptıktan sonra, 2 Aralık 2010 tarihinden itibaren Ankara'da resmi temaslarına başlayacak.

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