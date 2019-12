-IMF HEYETİ TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığındaki Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Türkiye'deki periyodik Program Sonrası Değerlendirme (PPM) çalışmalarını tamamladı. Alınan bilgiye göre, IMF heyeti, 30 Kasım'da, İstanbul'da özel sektör ile başlayıp, Ankara'da ilgili kamu kurumlarıyla görüşen heyet, Türkiye'nin stand-by programının tamamlanmasının ardından gerçekleşen ekonomik gelişmeleri inceledi. IMF heyeti, Washington'a döndükten sonra hazırlayacağı PPM raporunu, Fon'un İcra Direktörleri Kuruluna sunacak. IMF'nin tespitlerinde, Türkiye'nin uyguladığı reformların, krizdeki kırılganlıkların etkisini daha sınırlı tuttuğu ve ekonomideki dayanıklılığın arttığı vurgulanıyor. -PROGRAM SONRASI DEĞERLENDİRME-İZLEME- Türkiye gibi, kotasının yüzde 200'ünü aşan ülkeler için eğer herhangi bir başka IMF anlaşması yoksa Program Sonrası Değerlendirme-İzleme sistemi mutlaka gerçekleştiriliyor. Üye ülkenin aldığı kredi miktarının yüzde 200'ün altına inmesi halinde ise Program Sonrası İzleme otomatik olarak sona eriyor. Fon heyeti, PPM ile stand-by gibi bir düzenlemenin sona ermesinin ardından, krediyi alan ülkenin krediyi ödeyebilme gücünü kontrol ediyor. IMF heyeti, kredi borcu tamamıyla ödenene kadar her altı ayda bir ilgili ülkeye gelirken, bir yıl içindeki ikinci ziyaretini ise 4. madde konsültasyon çalışmalarıyla paralel olarak yürütüyor. Fon heyeti, PPM çerçevesinde, Türkiye'ye gelerek, çalışmalar yapacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin raporlar düzenleyecek. Bu raporlar, uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları tarafından takip edilecek ve Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programın kredibilitesi açısından önem taşıyacak. IMF'nin üyelerinin ekonomi politikalarında yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla, her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak yaptığı ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarına ise ''4. Madde Konsültasyon Çalışmaları'' deniyor. PPM çerçevesinde, IMF uzmanlarından oluşan bir heyet ekonomik verileri toplamak ve ülkenin ekonomi politikaları hakkında hükümet ve Merkez Bankası yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere üye ülkeyi ziyaret ediyor. Heyet, ülkenin makro ekonomik politikalarını gözden geçirmekte ve finansal sistemin sağlamlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. IMF, 4. madde ile birlikte ilk olarak yayınladığı PPM raporunda, Türkiye için ana sorunun, ekonomik toparlanmaya zarar verebilecek dış dengesizlikleri denetim altında tutmak olduğunu bildirmişti. Kredi kartlarına denetimin genişletilmesini isteyen IMF, mali sektörde, geniş kapsamlı stres testi senaryolarından yararlanılmasını istemişti. Madde IV görüşmelerinde, tüm üye ülkelerin IMF Ana Sözleşmesi gereğince her yıl gerçekleştirmesi gereken bir konsültasyon mekanizması ve bu görüşmeler kapsamında ülkelerin maliye ve para politikaları ele alınırken, dış denge ve kamu borç gelişmeleri ile uygulanan politikaların büyüme ve ödemeler dengesi üzerindeki etkilerinin değerlendiriliyor. IMF raporunda, toparlanmanın, yakın vadede, genişleyen dış dengesizliklerin eşliğinde, güçlü kalmasının beklendiği kaydedilmişti. -IMF'YE BORÇLAR 2013'ÜN İLK YARISINDA BİTECEK- Fon heyeti, PPM çerçevesinde, Türkiye'nin Fon'a olan borcunun tamamıyla ödeneceği 2013 yılına kadar, her altı ayda bir gelmeye devam edecek. Türkiye'nin IMF'den kullandığı kredilere ilişkin borç stoğu, bu yıl sonu itibarıyla 6 milyar doların altına gerileyecek ve IMF'ye kalan borçlar 2013 yılının ilk yarısı sonunda tamamen ödenmiş olacak.