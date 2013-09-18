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Ekonomi

IMF heyeti İstanbul’a geliyor

IMF heyeti, özel sektör ve mesleki kuruluşları denetlemek amacıyla İstanbul'a geliyor

18 Eylül 2013 14:16

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, 2013 yılı 4. madde mutad (alışılagelmiş) görüşmeleri kapsamında Türkiye’yi ziyaret edecek. Heyet, 19-20 Eylül’de İstanbul’da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileri ile görüşmeler yapacak ve 23 Eylül-1 Ekim arasında Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.
 
4. Madde konsültasyon çalışması nedir?
 
IMF üyesi bir ülkenin, Fon ile hiçbir anlaşma yapmaması halinde bile, IMF kuruluş yasasından kaynaklanan “4. Madde Konsültasyon Çalışması” çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Fon, sanayileşmiş ülkeleri de bu çerçevede denetleniyor.
 
IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması’nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden “Madde 4 Görüşmeleri” olarak isimlendiriliyor.

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