IMF heyeti Ankara'daki çalışmalarına başladı

Türkiye Masası Şefi Lorenzo Giorgianni başkanlığındaki uzmanlar ile IMF Türkiye Masası Şefliği görevini yakın zamanda devralacak olan Rachel van Elkan'ın da aralarında bulunduğu heyet, çalışmalarına Hazine Müsteşarlığı'nda başladı.



Heyet bu hafta, Program Sonrası İzleme çalışmaları çerçevesinde, Hazine, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili ekonomi kurumlarından son ekonomik gelişmeler ile 2009 bütçesi konusunda bilgi alacak.



Heyet yaklaşık bir ay Türkiye'de kalacak



Öte yandan, IMF heyetinin, görüşme konularının kapsamlı ve ayrıntılı olması nedeniyle yaklaşık bir ay Türkiye'de kalması bekleniyor.



Heyetin bu hafta sadece, otomatik olarak gerçekleştirmesi gereken Program Sonrası İzleme çalışmalarını yapacağı belirtildi.



IMF heyetinin, ziyaretin geri kalan üç haftalık kısmında, potansiyel bir “İhtiyati Stand-by” konusunda detaylı teknik çalışma yapması bekleniyor.



Detaylı teknik çalışmalarda, Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu hazırladığı rapor ile IMF'nin görüşü tartışılacak.



IMF heyetinin, güncelleştirilmiş bilgiler içeren çalışma sürecinde, ilgili kurumlardan, detaylı bilgiler ile orta vadeli hedefler konusunda bilgi alması bekleniyor.



Türkiye'nin de nihai bir karara varması halinde, Türkiye ile IMF heyetinin hazırlayacağı bir rapor Fon yönetimine sunulacak.



Lorenzo yerine Elken



Üç yılı aşkın süredir IMF Türkiye Masası şefliği görevini yürüten Lorenzo Giorgianni'nin görev süresi tamamlanırken, yeni dönemde onun yerine Rachel Van Elken görev yapacak.



Rachel Van Elken, Lorenzo Giorgianni ile yapacağı Türkiye ziyaretinde, kamu ve özel sektördeki ekonomik kurumların yetkilileriyle tanışma ve görüşme imkanı da bulacak.



Lorenzo Giorgianni'nin yeni görev yeri, IMF Politika Geliştirme ve Gözden Geçirme-İnceleme Departmanı olacak.



Fon'un yeni Türkiye masası şefinin resmi olarak belirlendiği ancak, ne zaman göreve başlayacağının henüz belli olmadığı belirtildi.



IMF'nin kıdemli ekonomistlerinden olan Rachel Van Elken, Avrupa Birliğine geçiş ve uyum süreci, bankacılık ile ekonomik büyüme konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor.



Elken, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'ne geçiş dönemlerinde de etkin olarak rol almıştı.



Rachel Van Elken'in, hem Avrupa Birliği sürecini hem de Türkiye ekonomisini bilmesi nedeniyle Avrupa Birliği sürecinde de Türkiye'ye katkısının olacağı ifade ediliyor.

