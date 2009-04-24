IMF: Hala önümüzde sıkıntılı uzun aylar var

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları, küresel krizin sona ermekten uzak olduğu konusunda uyarıda bulunurken, krizle savaşmak için daha fazla adım atılmasını istiyor.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, IMF bahar dönemi toplantılarından önce yaptığı açıklamada, doğru politikalarla, dünya ekonomisinin 2010 yılının ilk yarısında yenilenebileceğini söyledi.



"Hala önümüzde sıkıntılı uzun aylar var" diyen Strauss-Kahn, 2010'da her bir ülkenin teşvik için daha fazla harcamaya ihtiyacı olabileceğini kaydetti.



Kahn, yaptığı başka bir açıklamada da IMF yönetiminin, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelere daha fazla etkinlik verilmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de yol yapımı ve diğer altyapı projelerini desteklemek için gelecek 3 yılda yoksul ülkelere 45 milyar dolar sağlayacaklarını belirtti.



Sözkonusu kaynağın, istihdam yaratılması ve krizden iyileşmeyi sağlayacak bir sıçrama başlatılmasına destek olmak için oluşturulduğunu ifade eden Zoellick, ABD ve Avrupa'nın eski imtiyazlarını tekrar ele alarak, gelişmekte olan ülkelere Dünya Bankası'nın yönetiminde daha fazla yer verilmesi gerektiğini kaydetti.



Zoellick, "Geçmişin hatalarını yeniden tekrarlamamalıyız. Toplumsal huzursuzluklar, yoksunluk ve hatta şiddet görüyoruz. Yoksul insanlar diğerlerinin hatalarından daha fazla mağdur oluyor" diye konuştu.



