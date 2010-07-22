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Dünya

IMF Haiti'nin borçlarını sildi

IMF Haiti'nin 268 milyon doları bulan borcunu sildi.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Haiti'nin kredi borcunu sildi.


Haiti'nin borcu 268 milyon doları buluyordu.


IMF ayrıca Haiti'ye yeniden yapılanma çalışmalarında kullanılmak üzere faizsiz 60 milyon dolarlık yardım paketi açmaya karar verdi.


12 Ocak'ta meydana gelen depremde yaklaşık 250 bin kişinin yaşamını yitirmişti. Bu arada muhalefet, bugün için genel greve çağrısında bulundu. Muhalefet, 28 Kasım'da yapılması kararlaştırılan devlet başkanlığı seçimlerinin ileri bir tarihi alınmasını ve yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle halen iş başındaki seçim kurulu üyelerinin görevden alınmasını istiyor.

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