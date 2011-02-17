-IMF: GÜÇLÜ İYİLEŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK WASHINGTON (A.A) - 17.02.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri, Türkiye ekonomisinin, üretimde kriz öncesi düzeyi aşarak ve işsizliği önemli ölçüde azaltarak, 2010 yılı boyunca gösterdiği güçlü iyileşmeden memnuniyet duyduklarını belirtti IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2.Program Sonrası Değerlendirmesi görüşmelerini sonuçlandırdı. IMF'den yapılan açıklamada, "IMF İcra Direktörleri, Türkiye ekonomisinin, üretimin kriz öncesi düzeyini aşması ve işsizliğin önemli ölçüde azalmasıyla, 2010 yılı boyunca gösterdiği güçlü iyileşmeyi memnuniyetle karşıladı" ifadesine yer verildi. Ancak, bol miktardaki düşük maliyetli dış finans bağlamındaki zayıf rekabetçilikle bağlantılı olarak, düşük cari işlem açığının kesin biçimde genişlemesini not eden direktörler, Türkiye'nin yaşadığı temel zorluğun, aşırı iç talepler ve değişken kısa vadeli sermaye akışlarından kaynaklanan kırılganlıklar karşısında doğru politika karışımını belirlemek olduğunu ifade etti. Direktörler, Türkiye'nin uygun kısa vadeli büyüme öngörüleri ve sağlıklı bilançolarının sermaye girişini çekmeye devam edecek gibi göründüğünü bildirdi. Ancak, bu sermaye akışının aniden tersine dönmesi riskine karşı uyarıda bulunan direktörler, "Bu kırılganlıklar, mali ve makro ihtiyati daralmanın kombinasyonu, daha kısıtlayıcı likidite koşulları ve rekabetçiliği artırıcı yapısal reformlar yoluyla etkin şekilde ele alınabilir" ifadesini kullandı. DİREKTÖRLER, MALİ DARALMA ÇAĞRISINDA BULUNDU Türk yetkililerin planladığı 2011 yılı mali politikasını da inceleyen direktörlerin bazılarının bu politika duruşunu geniş biçimde uygun bulurken bir çoğunun iç talebi kısıtlamak ve mevcut cari işlem açığını dizginlemek için mali daralma çağrısında bulunduğu belirtildi. Direktörler, para politikasının fiyat istikrarına odaklanmaya devam etmesi gerektiği yönünde ortak görüş ortaya koyarak, bunun rekabetçiliğin sağlam biçimde güçlendirilmesi için gerekli olduğunu kaydetti. Türk yetkililere, "döviz kuru müdahalelerini sınırlandırmak ve rezerv ihtiyaçlarını artırmak da dahil olmak üzere, likidite genişlemesini kontrol altına almak için doğrudan tedbirlere devam etme" çağrısında bulunan direktörler, Merkez Bankasının, kısa vadeli piyasa faiz oranlarının artan değişkenliğine izin verme stratejisinin başarısına dair ilk işaretlerden memnun olduklarını bildirdi. POLİÇE ORANLARINDAKİ SON DÜŞÜŞLER BAZI RİSKLERE YOL AÇIYOR IMF İcra Direktörleri, poliçe oranlarındaki son düşüşlerin bazı risklere yol açtığını ifade ederek, Türk yetkililere, mevcut tedbirlerin enflasyonist baskıları kontrol altına almada yetersiz kalması durumunda, poliçe oranlarını yükseltmeye hazır olmaları çağrısında bulundu. Direktörler, yetkililerin sistematik mali sektör riski ve makro ihtiyati tedbirlerin ılımlı biçimde daraltılmasına artan biçimde odaklanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bununla birlikte bazı direktörlerin bu alanlarda ilave adımların atılması tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken direktörler ayrıca, Finansal Sektör Değerlendirme Programı'nın yenilenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Direktörler, rekabetçiliği ve sermaye girişlerine dayanıklılığı artırmak için yapısal reformlarda ilerlemeyi teşvik etti. Son dönemde kabul edilen Ticaret Kanunu kapsamında muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve hisse sahiplerinin haklarının güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten direktörler, Türk yetkililerin, IMF'nin ''Program Sonrası Değerlendirmesi''ne olan sürekli bağlılıklarına yönelik memnuniyetlerini de dile getirdi. Açıklamada, kriz sonrası güçlü toparlanmasını 2010 yılında da sürdüren Türkiye'de 2011 yılında büyümenin yüzde 4,5'a ulaşması tahminine de yer verildi.