T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF görüşmeleri dar kadroyla sürüyor

IMF ile yapılacak 2 yıllık ya da 18 aylık bir Stand-by anlaşması, ''Önden Yüklemeli'' bir program olacağı için, alınacak kredinin önemli bir kısmı kısa s&uum

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 18 aylık veya 2 yıllık bir süreyle yapılması planlanan stand-by anlaşmasının ''önden yüklemeli'' bir program içerebileceği kaydedildi. Önden yüklemeli program, IMF'den alınacak kredinin "gözden geçirme"lerle uzun süre içinde bölüm bölüm verilmesi yerine, kaynağın önemli bir miktarın kısa sürede Türkiye'ye kullandırılması anlamına geliyor.

IMF ile yapılan görüşmeler, ağırlıklı olarak IMF'nin Ankara'daki Daimi Temsilciliği aracılığıyla yürütülüyor.
    
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre toplantılar, ekonomi yönetiminden üst düzey bürokratlarla, IMF'nin Ankara Ofisi'ne geçtiğimiz günlerde gelen bazı uzmanların da katılımıyla gerçekleştiriliyor. 


Washington'dan gelen uzmanlar da katılıyor


Bu arada, IMF'nin Ankara Ofisi'nin yanı sıra IMF'nin Washington Genel Merkezindeki Türkiye temsilciliği uzmanları da, yürütülen teknik çalışmalara katılıyor. Ancak, müzakerelerin ''dar bir kadro'' ile yürütüldüğü vurgulanıyor.
    
IMF ile yapılacak 2 yıllık ya da 18 aylık bir stand-by anlaşması, 'önden yüklemeli'' bir program olacağı için, alınacak kredinin önemli bir kısmı kısa sürede kullandırılabilecek.
    
Türkiye'nin IMF'den sağlayacağı ilave kaynak, Türkiye'nin büyüme hızını da olumlu yönde etkileyecek. Genel olarak risk primini de bir miktar daha aşağıya çekecek.
 
    
Orta vadeli hedeflere uyumlu


Türkiye'nin, orta vadeli hedefleri ve mali disiplini bozmadan, ancak yatırımları da kısmadan yürütülecek bir program üzerinde durduğu, IMF'nin de bu yaklaşıma soğuk bakmadığı öne sürülüyor. 
    
En son alınan mali önlemlerin de, emekli maaşları ve diğer harcamaların bütçe disiplini içinde gerçekleştirileceğinin birer kanıtı olarak IMF'ye sunulduğu ifade ediliyor. 

    
Görüşmelerde Türkiye'nin, kamu finansman açığı ve bütçe disiplininin de AB'nin Maastricht kriterlerine uyduğu belirtilirken, ekonomik büyümeyi sağlayacak teşvik ve yatırımların, küresel finansal krizin üstesinden gelinmesi için önemli, gerekli bir unsur olduğu üzerinde duruluyor. 
    
Nihai bir aşamaya yaklaştığı belirtilen  görüşmelerin IMF'den gelecek daha üst düzey bir heyet ile Ankara'da devam ettirileceği, ancak IMF Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan'ın çağrılacağı aşamanın, müzakerelerin son aşaması olacağı kaydediliyor.
    
Müzakerelerin son aşamasının ardından, Türkiye tarafından hazırlanacak olan niyet mektubu, İcra Direktörleri Kurulu'na onay için gönderilebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24