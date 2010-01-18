IMF görüşmeleri dar kadroyla sürüyor

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 18 aylık veya 2 yıllık bir süreyle yapılması planlanan stand-by anlaşmasının ''önden yüklemeli'' bir program içerebileceği kaydedildi. Önden yüklemeli program, IMF'den alınacak kredinin "gözden geçirme"lerle uzun süre içinde bölüm bölüm verilmesi yerine, kaynağın önemli bir miktarın kısa sürede Türkiye'ye kullandırılması anlamına geliyor.



IMF ile yapılan görüşmeler, ağırlıklı olarak IMF'nin Ankara'daki Daimi Temsilciliği aracılığıyla yürütülüyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre toplantılar, ekonomi yönetiminden üst düzey bürokratlarla, IMF'nin Ankara Ofisi'ne geçtiğimiz günlerde gelen bazı uzmanların da katılımıyla gerçekleştiriliyor.





Washington'dan gelen uzmanlar da katılıyor





Bu arada, IMF'nin Ankara Ofisi'nin yanı sıra IMF'nin Washington Genel Merkezindeki Türkiye temsilciliği uzmanları da, yürütülen teknik çalışmalara katılıyor. Ancak, müzakerelerin ''dar bir kadro'' ile yürütüldüğü vurgulanıyor.



IMF ile yapılacak 2 yıllık ya da 18 aylık bir stand-by anlaşması, 'önden yüklemeli'' bir program olacağı için, alınacak kredinin önemli bir kısmı kısa sürede kullandırılabilecek.



Türkiye'nin IMF'den sağlayacağı ilave kaynak, Türkiye'nin büyüme hızını da olumlu yönde etkileyecek. Genel olarak risk primini de bir miktar daha aşağıya çekecek.





Orta vadeli hedeflere uyumlu





Türkiye'nin, orta vadeli hedefleri ve mali disiplini bozmadan, ancak yatırımları da kısmadan yürütülecek bir program üzerinde durduğu, IMF'nin de bu yaklaşıma soğuk bakmadığı öne sürülüyor.



En son alınan mali önlemlerin de, emekli maaşları ve diğer harcamaların bütçe disiplini içinde gerçekleştirileceğinin birer kanıtı olarak IMF'ye sunulduğu ifade ediliyor.





Görüşmelerde Türkiye'nin, kamu finansman açığı ve bütçe disiplininin de AB'nin Maastricht kriterlerine uyduğu belirtilirken, ekonomik büyümeyi sağlayacak teşvik ve yatırımların, küresel finansal krizin üstesinden gelinmesi için önemli, gerekli bir unsur olduğu üzerinde duruluyor.



Nihai bir aşamaya yaklaştığı belirtilen görüşmelerin IMF'den gelecek daha üst düzey bir heyet ile Ankara'da devam ettirileceği, ancak IMF Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan'ın çağrılacağı aşamanın, müzakerelerin son aşaması olacağı kaydediliyor.



Müzakerelerin son aşamasının ardından, Türkiye tarafından hazırlanacak olan niyet mektubu, İcra Direktörleri Kurulu'na onay için gönderilebilecek.



