IMF gelişen piyasaları uyardı

IMF’den Ukrayna'ya 16,5 milyar dolarlık acil kredi

IMF İzlanda’ya 2.1 milyar dolar kredi veriyor

IMF'den dün yapılan açıklamada global büyüme tahmininin 0,75 puan düşürülerek yüzde 2,2'ye çekildiği belirtildi. Fon ayrıca gelişmekte olan ülkelerde büyümenin önemli miktarda yavaşlayacağına, 2009'da yüzde 5 seviyesinde kalacağına dikkat çekti.Öte yandan, IMF Ukrayna'ya 16.5 milyar dolarlık acil kredi programını onayladı. Fon, iki yıllık anlaşma çerçevesinde, mali reformların hemen yapılması kaydıyla 4.5 milyar dolarlık ilk dilimi derhal serbest bırakacak.IMF, ekonomisi küresel finanlsal krizden olumsuz etkilenen, enflasyonun hızla arttığı, dış ticaretin ise gerilediği Ukrayna'dan, esnek döviz kuru politikası, daha yüksek miktarda işsizlik fonu ve bankaların yeniden sermayelendirilmelerini istiyor.Bu arada IMF İcra Direktörleri Kurulu, krizden en olumsuz yönde etkilenen İzlanda'ya 2.1 milyar dolar kredi verilmesini de onayladı. İzlanda'ya açılan 2 yıl süreli kredi çöken bankacılık sisteminin yeniden işler hale gelmesi ve ekonominin istikrara kavuşmasında kullanılacak.