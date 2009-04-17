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Ekonomi

IMF: Gelecek haftalarda anlaşma olabilir

Kahn, bir program üzerinde Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek haftalarda anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

17 Nisan 2009 03:00

Kahn, bir program üzerinde Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek haftalarda anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, bir program üzerinde Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek haftalarda anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

IMF ve Dünya Bankası'nın gelecek hafta sonu Washington'da düzenleyeceği yıllık bahar toplantılarından önce Washington'da Ulusal Basın Klübü'nde konuşma yapan Strauss-Kahn'a Türkiye ile olan durum soruldu.

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Strauss-Kahn geçen yıllarda Türkiye'ye büyük sermaye akışları olduğunu ancak küresel kriz ortamında son dönemde bunun azaldığını belirtti.
Görüşmelerin arasına Türkiye'deki seçimlerin girdiğini anlatan Strauss-Kahn ancak şimdi seçim döneminin sona erdiğini kaydetti.

IMF Başkanı, "Türkiye'nin ekonomisi güçlü ve büyük bir ekonomi" diyerek Türkiye'nin geçen yıllarda IMF'nin de katkısıyla başarılı programlar yaptığına işaret etti. Strauss-Kahn, "Gelecek haftalarda bir anlaşmaya varacağıma inanıyorum" dedi.

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