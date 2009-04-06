IMF: G20’den çıkan fonlar yakında hazır olacak

IMF Başkanı: G-20 liderlerinin Londra zirvesinde taahhüt ettiği 1,1 trilyon dolar tutarındaki fonların bir bölümü bir kaç hafta içinde hazır olacak.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, G-20 liderlerinin Londra zirvesinde taahhüt ettiği 1,1 trilyon dolar tutarındaki fonların bir bölümünün bir kaç hafta içinde kullanılmak için hazır olabileceğini belirtti.



Le Figaro gazetesine konuşan IMF Başkanı, ABD'nin IMF'ye verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.



Dominique Strauss-Kahn, ABD'deki ev fiyatlarının yakında en düşük seviyesine inebileceğini sözlerine ekledi.



ABD'deki yeni yönetimi öven IMF Başkanı, yeni yönetimin, dış politikada, tek taraflı değil, artık çok taraflı bir politika yaklaşımı izlediğinibildirdi.



"Krizin ne zaman biteceği" yolundaki soruyu da yanıtlayan IMF Başkanı, bunun ilk belirtilerinin ABD'de görüleceğini belirtti ve ABD'deki ev fiyatlarının durumunun bunun ilk göstergesi olabileceğini ifade etti.



ABD'deki ev fiyatlarını olabileceği en düşük seviyeye yakın olduğunu kaydeden IMF başkanı, ekonominin 2010 yılının ilk döneminde düzelmesinin beklendiğini belirtti.

