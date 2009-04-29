IMF eskisi kadar esnek değil

Yılan hikâyesine dönen Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşmasına ilişkin beklenen haber hala gelmedi, anlaşma takvimi bir türlü netleşmedi. Her iki taraf da görüşmelerin olumlu ilerlediğini söylüyor ancak gelen bilgilere göre IMF bu kez işi sıkı tutuyor.



Eski IMF Türkiye masası şeflerinin de katıldığı yeni stand-by'ın imzalanması için Türkiye'nin bazı ön koşulları yerine getirmesi gerekiyor.



IMF ile bir türlü imzalanamayan stand-by'da fonun Türkiye'ye yeni şartlar getirdiği ortaya çıktı.



Küresel kriz ortamında eskisi kadar esnek olmayan IMF, hükümetin bütçe disiplini konusunda daha tutarlı olmasını talep ediyor.



Son bir yılda hükümetin mali disiplini ciddi şekilde bozduğunu gören IMF, 2011 yılında hayata geçirilmesi beklenen mali kuralın öne çekilmesini istiyor.



IMF'nin yeni stand-by anlaşmasını yapısal tedbirler üzerine kurmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.



Bir önceki programda hükümetin verilen takvime uymamasına rağmen gözden geçirmeleri onaylayan IMF'nin bu sefer performans kriterleri ve takvim konusunda daha katı olacağı belirtiliyor.



IMF ile yürütülen stand-by görüşmelerinin daha öncekilerden bir diğer farkı ise ön koşullar olacak gibi görünüyor.



Stand-by anlaşması IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda imzalanıp yürürlüğe girmeden önce Türkiye'nin belli ön koşulları yerine getirmesi beklenecek. Türkiye bu koşulları yerine getirmeden IMF anlaşması imzalanmayacak.



Bu arada IMF yönetimi stand-by anlaşmasının hazırlık çalışmaları için de farklı bir yol izliyor. Daha önce Türkiye masası şefliği yapan Cotarelli, Kahkonen ve Giorgianni gibi isimler yeni stand-by konusundaki çalışmalara aktif bir şekilde katılıyor.

