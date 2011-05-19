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Dünya

IMF ESKİ BAŞKANI KAHN MAHKEMEYE GETİRİLDİ NEW YORK (A.A)

19 Mayıs 2011 21:29

-IMF ESKİ BAŞKANI KAHN MAHKEMEYE GETİRİLDİ NEW YORK (A.A) - 19.05.2011 - Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, bugün görülecek kefalet duruşması için New York'ta mahkemeye getirildi.  Kahn'ın avukatı müvekkilinin, 1 milyon dolar kefalet karşılığında, 24 saat ev hapsi ve elektronik kelepçe şartıyla serbest bırakılmasını istiyor.  Avukat, müvekkiline yönelik suçlamaları reddetmişti. Kefaletle serbest bırakılma talebi, daha önce reddedilmişti.  

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