-IMF ESKİ BAŞKANI KAHN MAHKEMEYE GETİRİLDİ NEW YORK (A.A) - 19.05.2011 - Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, bugün görülecek kefalet duruşması için New York'ta mahkemeye getirildi. Kahn'ın avukatı müvekkilinin, 1 milyon dolar kefalet karşılığında, 24 saat ev hapsi ve elektronik kelepçe şartıyla serbest bırakılmasını istiyor. Avukat, müvekkiline yönelik suçlamaları reddetmişti. Kefaletle serbest bırakılma talebi, daha önce reddedilmişti.