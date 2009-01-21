IMF: 'Düzelme yok, büyüme tahminleri düşecek'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, IMF'nin bu ay büyüme tahminlerini keskin biçimde düşüreceğini ve dünyanın iki ya da üç yıl güçlü büyüme eğilimine dönmeyeceğini söyledi.



Strauss-Kahn, BBC televizyonunda "Hard Talk" programında yaptığı konuşmada, "gidişat düzelmiyor" dedi. Strauss-Kahn, IMF'nin birkaç gün içinde açıklanacak son tahminlerinin kötü olacağını belirtti.



Dünya, ABD ve Avrupa ekonomilerinin büyüme tahminlerinin ne kadar düşürüleceğini tam olarak bilmediğini belirten Strauss-Kahn, "korkarım en az yarım ya da bir puan" diye konuştu.

Büyüme tahminlerinin düşürülmesinin, IMF'nin, ABD ve Avrupa ekonomilerinin bu yıl yüzde bir ya da iki daralacağını beklediği anlamına mı geldiği sorusuna Strauss-Kahn, "ABD, İngiltere dahil Avrupa'da bu tür bir daralma var" yanıtını verdi.



Halen büyümesine rağmen, gelişmekte olan ekonomiler için de tahminlerin beklenenden kötü olacağına işaret eden Strauss-Kahn, "Çin, Hindistan, Brezilya ve diğer gelişmekte olan ekonomiler çok düşük büyüme deneyimi yaşayacak" dedi.



Strauss-Kahn, "2009 yılının ilk yarısı kötü olacak, ikinci yarı biraz düzelme görülebilir, ancak iyileşme sadece 2010 yılının başında başlayabilir. İki ya da üç yıl yüksek büyüme oranlarına dönmeyeceğiz" diye konuştu.



IMF'nin küresel ekonomik krizin kurbanları olan ülkeleri kurtarmak için altı ayda daha fazla paraya ihtiyacı olabileceğine dikkati çeken Strauss-Kahn, sözlerini şöyle tamamladı:



"IMF, bugün gelen ülkelerle ilgilenmek için yeterli paraya sahip. Kriz sürerse, bu çok muhtemel bir durum, bundan sonra altı ayda daha fazla paraya ihtiyaç duyacağız. Bunun için altı ayda daha fazla parayı bulmanın yolunu hazırlamaya ihtiyacımız var, çünkü bu bir gecede yapılamaz."

IMF, geçen yıl kasım ayındaki tahmininde, 2009 yılında dünyanın yüzde 2,2 büyüyeceğini, ABD'nin büyümesinin yüzde 0,7 ve Euro Bölgesi'nin ise yüzde 0,5 daralacağını öngörmüştü.





