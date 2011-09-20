-IMF: Dünya ekonomisi yüzde 4 büyüyecek ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin büyüme tahminini bu yıl ve gelecek yıl için düşürdü. IMF'nin ''Dünya Ekonomik Görünüm Raporu''na göre, dünya ekonomisi bu yıl ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyecek. IMF, Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin bu yıl 4,3 ve gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin etmişti. IMF'nin raporunda, küresel ekonominin tehlikeli yeni bir safhada olduğu belirtildi. Daha önce ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini öngören IMF, bu tahmini bu yıl için yüzde 1,5'e ve gelecek yıl için yüzde 1,8'e çekti. Böylece IMF, ABD'nin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1 ve gelecek yıl için yüzde 0,9 azalttı. IMF, Avro Bölgesi için bu yıl büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,6'ya, gelecek yıl için ise yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e indirdi. -Gelişmiş ekonomiler- Gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 2,2 olan büyüme tahminini yüzde 1,6'ya ve gelecek yıl yüzde 2,6 olan tahminini de yüzde 1,9'a indiren IMF, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye ve gelecek yıl yüzde 2'den yüzde 1,3'e çekti. Rapora göre, Fransa bu yıl yüzde 1,7 ve 2012 yılında yüzde 1,4 büyüyecek. Haziran ayında Fransa için bu rakamlar 2011 yılı için yüzde 2,1 ve 2012 yılı için yüzde 1,9'du. Japonya'nın bu yıl daha önce yüzde 2,9 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bugün açıkladığı raporda ülke ekonominin bu yıl yüzde 0,5 daralacağı öngörüsünde bulundu. Japonya'nın gelecek yıl ise yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor. Haziran ayındaki raporda, Japonya'nın gelecek yıl yüzde 2,9 büyüyeceği tahmin edilmişti. -Gelişmekte olan ülkeler- Raporda, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yüzde 6,4 ve gelecek yıl ise yüzde 6,1 büyümesi öngörülüyor. Haziran ayındaki raporda bu rakamlar söz konusu dönemler için yüzde 6,6 ve yüzde 6,4 olarak verilmişti. IMF'ye göre, gelişmekte olan ülkelerden dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in bu yıl yüzde 9,5 ve 2012 yılında yüzde 9 büyüyeceği tahmin ediliyor. Fon, bir önceki raporunda Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 9,6 ve gelecek yıl ise yüzde 0,5 büyüyeceğini öngörmüştü. Daha önce bu yıl için yüzde 8,2 ve gelecek yıl yüzde 7,8 büyümesi beklenen Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,8 büyüme, 2012 yılında ise yüzde 7,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. IMF'ye göre bu yıl ABD ham petrolünün varil fiyatı ortalama 103,20 dolar ve 2012 yılı için ise 100 dolar olması bekleniyor. -Türkiye 2011'de yüzde 6,6 büyüyecek- Rapora göre, 2010 yılında yüzde 8,9 artan Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH), bu yıl yüzde 6,6 ve 2012 yılında da yüzde 2,2 büyüyecek. IMF'nin Nisan ayındaki ''Küresel Ekonomik Görünüm Raporu''nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6, 2012'de de yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği açıklanmıştı. Türkiye'de tüketici fiyatlarının yıllık bazda ortalama 2010 yılında yüzde 8,6 arttığı belirtilen raporda, bu yıl tüketici fiyatlarının yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 6,9 olacağı tahmin edildi. Nisan ayındaki raporda tüketici fiyatlarındaki artış tahmini 2011 yılı için yüzde 5,7 ve 2012 yılı için yüzde 6,0 olarak öngörülmüştü. Rapora göre, Türkiye'nin 2010 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ya oranı yüzde -6,6 iken, bu oranın 2011'de yüzde -10,3'e çıkacağı ve gelecek yıl ise yüzde -7,4'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Nisan ayında bu oranlar 2011 yılı için yüzde -8, 2012 yılı için de yüzde -8,2 olarak tahmin ediliyordu. Türkiye'de geçen yıl yüzde 11,9 olan işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 10,5 ve gelecek yıl yüzde 10,7 olması bekleniyor. Daha önceki raporda işsizlik oranının 2011 yılında 11,4 ve 2012 yılında da yüzde 11 olması öngörülmüştü.