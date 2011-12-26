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Ekonomi

IMF: Dünya ekonomisi tehlikede

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.


Lagarde, Fransız gazetesi Journal Du Dimanche’a yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlere Aralık’ta Brüksel’de düzenlenen zirvede alınan kararları hızla uygulama çağrısında bulunarak, 9 Aralık zirvesinin finansal koşullar konusunda yeterince detaylandırılmadığını ve temel prensipler hususunda çok karmaşık olduğunu vurguladı.


Borç krizinin, finansal sistemin sağlamlığına ve kamu borcuna ilişkin güven krizi olduğuna dikkat çeken Lagarde, liderler arasında yapılan tartışmaların henüz krizi durdurmakta başarılı olamadığının altını çizdi.


Lagarde, Avrupalıların borç krizine ilişkin tek bir ağızdan konuşmasının ve liderlerin, basit ve detaylandırılmış bir takvim sunmasının önemine dikkat çekerek, "Yatırımcılar bunu bekliyor. Bütçe entegrasyonunu güçlendirmek için Avrupa anlaşmalarının değiştirilmesi gibi önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerek" dedi.


Dünya ekonomisinin çok tehlikeli bir dönemeçte olduğunu vurgulayan Lagarde, dünyanın en büyük ekonomisi ABD ve kriz öncesi dönemde dünya ekonomisinin itici gücü olan Çin, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerin bile krizden ve istikrarsızlık unsurlarından etkilendiğini ifade etti.


Söz konusu ülkelerin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerine işaret eden Lagarde, istikrarsızlığın dünyanın geneli için tehlike arz ettiğine vurgu yaptı.


Lagarde, geçen hafta Nijerya’da yaptığı konuşmada, 2012 yılı için yüzde 4 olan küresel ekonomik büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilebileceğini ifade etmiş ancak rakam belirtmemişti.


IMF’nin küresel ekonomik büyüme öngörüsünü Ocak ayı sonunda revize etmesi bekleniyor.



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