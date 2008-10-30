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Ekonomi

IMF dünya ekonomisi için yeni bir plan sunacak

G-20 zirvesinde yeni bir plan sunacak olan IMF’nin başkanı Kahn, piyasaların yatışacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

30 Ekim 2008 02:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, piyasalardaki istikrarsızlığın (volatilite) yatışacağı konusunda güçlü bir umuda sahip olduğunu söyledi.

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Le Monde gazetesine konuşan IMF Başkanı, ABD ve Avrupa'da hükümetlerin mali eylem planlarının dayanıklı olması nedeniyle, istikrarsızlığın yatışması konusunda güçlü bir umut taşıdığını ifade etti.

IMF Başkanı, alınan önlemlerin etkisinini görülebilmesi için biraz zaman ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu.

Dominuque Strauss Kahn, bununla birlikte, dünya ekonomisinin yavaşlaması ve bunun sosyal etkilerinin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Strauss-Kahn, 15 Kasım tarihinde düzenlenecek G-20 zirvesine, dünya ekonomisinin yönetimine ilişkin yeni bir plan sunacağını belirtti ve 5 temel aksı bulunacak bu planın IMF'nin ekonomiyi düzenleyici koordinatör rolünün tekrar teyit etmesi gerektiği ifade etti.

IMF Başkanı, G-20 zirvesinin, şu anda yaşanan tarihi krizden ders alarak, soruna çare bulmak için etkili tedbirler bulmasını beklediğini söyledi.

Strauss Kahn, kısa dönemde bazı ülkelerin sıkıntı çektiği nakit sorununa çözüm bulmak için yeni bir borçlanma sistemine gerek olduğunu ve IMF kaynaklarının artırılması gerektiğini kaydetti.

IMF Başkanı, son krizle birlikte, reel ekonomiye darbe vuran spekülatif yatırım ve hedeflerden ders alınması ve ekonomi yönetimini buna göre düzenlenmesi zorunluluğuna dikkat çekti.

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