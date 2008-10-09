IMF: Dünya ekonomisi duraklamaya giriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), mali bunalım nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağını hatta duracağını açıkladı. Ancak IMF, 1930’lardaki ekonomik krize benzeyen bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.



IMF tarafından yayınlanan "Küresel Finansal İstikrar” raporunda, mali krizden kaynaklanan zararın 1 trilyon 400 milyar dolar olduğu bildiriliyordu. Raporda, büyük bankaların önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca dolar sermayeye ihtiyacı olacağı belirtiliyor ve acil önlem alınması çağrısı yapılıyordu.



Uluslararası Para Fonu’nun baş ekonomi uzmanı Olivier Blanchard, krizin, ekonomik büyümeyi önem ölçüde yavaşlatacağı görüşünde.



Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın Washington’daki yıllık toplantısında konuşan Blanchard, en az gelecek yıl ortalarına kadar sanayileşmiş zengin ülkelerde büyüme hızının yüzde sıfır, hatta eksi olabileceğini söyledi.

Fransız uzman, IMF’deki işinin yanı sıra Amerika’nın en ünlü üniversitelerinden Massachussets Institute of Technology’da ekonomi profesörü. Blanchard Washington’da yaptığı konuşmada dünya ekonomisini şu anda Hindistan ve Çin’deki hızlı büyümenin ayakta tuttuğunu belirtti ancak gelişmekte olan ülkelerin de yakında krizin etkilerini hissetmeye başlayacaklarını vurguladı:



Fransız ekonomist, yoksul ülkelerin zengin ülkelere ihracatında önemli miktarda azalma olacağını ve dışardan kredi bulmak da zorlaşacağı için, bu iki unsurun, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını belirtti. Büyük ticaret açığı olan bu ülkelerin sürekli yabancı sermaye girişine ihtiyacı var ama sermaye daha güvenli yerlere kaçıyor.



Uluslararası Para Fonu’nun Küresel Finansal İstikrar raporundaki tavsiyeler, Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin uyum içinde hareket edeceği varsayımına dayanıyordu. IMF raporunda, hükümetlerin önce mali kuruluşları batmaktan kurtarmaları, daha sonra da tüketiciye nefes aldırabilmek için piyasa çok miktarda para sürmeleri de tavsiye ediliyor.



IMF’nin ön gördüğü gibi Amerika, İngiltere, İsviçre, İsveç ve Kanada Merkez Bankalarıyla Avrupa Merkez Bankası iskonto faiz oranlarını aynı anda indirdi. Bu ortak girişime ve Amerikan Kongresi’nin 700 milyar dolarlık kurtarma paketine rağmen mali piyasalar hala istikrar kazanmadı.



Uluslararası Para Fonu’nun baş ekonomi uzmanı Profesör Olivier Blanchard, bankalar ile diğer mali kuruluşları sarsan şokun artık ticari kuruluşlara ve tüketiciye yayıldığı görüşünde:



IMF yetkilisi, halkın ve imalatçıların petrol fiyatlarındaki rekor artışa uyum sağlayabildiğini; yüksek fiyatların tüketim ve yatırıma talebi azaltmadığını ancak bu durumun hızla değiştiğini söyledi.



Profesör Olivier Blanchard ve Uluslararası Para Fonu’ndaki diğer uzmanlar, mevcut krizin çok ciddi olmasına rağmen, 1930’lardaki ekonomik krize benzeyen bir durumun söz konusu olmadığı görüşünde. Nedeni ise 1929’daki krizden alınan dersler. (Amerika'nın Sesi)

