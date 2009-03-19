IMF: ‘Dünya 60 yıldan beri ilk kez küçülecek’

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin, bu yıl yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında küçüleceğini bildirdi.



IMF'nin, G20 Bakanlar toplantısında yayınladığı raporda yer alan verilere göre, dünya ekonomisi bu yıl, 60 yıldan bu yana ilk kez küçülecek.



ABD ekonomisinin de, bu yıl yüzde 2,6 oranında küçüleceğinin belirtildiği raporda, küresel ekonominin canlanması için ortak önlem alınması gerektiği vurgulandı.



Raporda, ortak önlemlerin alınmaması halinde durgunluğun daha da derinleşeceği kaydedildi.



IMF, G20 ülkelerinin, bu yıl ve gelecek yıl, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYH) yüzde 2'si oranında bir parayı teşvik paketlerine harcamaları gerektiğini vurguladı.



Fon, geçen yılın son çeyreğindeki küresel GSYH'nin yüzde 5 oranında düşüş gösterdiğine de dikkati çekti.

