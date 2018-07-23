IMF Direktörü'nü taşıyan uçak Arjantin'de acil iniş yaptı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde'ı taşıyan Amerikan Havayolları'na ait uçağın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki havalimanından ABD'ye gitmek üzere kalktıktan kısa süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldığı açıklandı.

Yerel gazeteler Clarin ve La Nacion ile yerel televizyon TN'nin aktardığına göre, ABD'ye gitmek üzere yola çıkan uçağın Buenos Aires'in 200 km kuzeyinde seyir halindeyken kabin basıncında düşüş yaşandı.

Uçağın olay sonrası Ezeiza Havalimanı'na dönerek acil iniş yaptığı açıklandı. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Lagarde haftasonu yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin'deydi.