IMF'den Türkiye açıklaması: Kredibilitenin iyileşmesi, enflasyonu da düşürecektir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere bulundu. McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" dedi.

Gettigan, "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor" dedi

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson da "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" değerlendirmesi yaptı.