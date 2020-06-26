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Ekonomi

IMF'den 7 haftada 72 ülkeye acil finansman desteği

26 Haziran 2020 21:16

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı son 7 haftada IMF tarafından 72 ülkeye acil finansman desteği sağlandığını bildirdi.

Georgieva, katıldığı bir video konferans etkinliğinde, Covid-19 salgınının küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi. 

Covid-19 krizinin IMF'nin kaynaklarını test edebileceğine işaret eden Georgieva, henüz o noktaya gelinmediğini, fonun mevcut 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin hala yüzde 75'nin olduğunu kaydetti. 

Georgieva, "Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık" derken, merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik attığı adımların ise gelişmekte olan birçok ekonominin borç sorunları için nefes alanı yarattığını ifade etti.

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