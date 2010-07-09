IMF de gökyüzünde bulutlar görüyor

T24- IMF Başekonomisti Olivier Blanchard, dünya ekonomik görünüm raporunda, yılın ilk yarısına dair daha iyimser olmalarına rağmen, ikinci yarının ufuktaki bulutların gölgesinde kalabileceğini belirtti.



IMF raporunu değerlendiren yazısında Blanchard, ilk çeyrekte dünya ekonomisinin yıllık yüzde 5 büyüdüğünü, bu nedenle küresel 2010 büyüme tahminlerini yüzde 4.2'den yüzde 4.6'ya yükselttiklerini kaydetti.



Başekonomist, ABD, Avrupa, Japonya, Brezilya ve Hindistan'da beklenti üzeri büyüme gözlendiğine dikkat çekti.



Ancak, Yunanistan üzerinde yoğunlaşan bulutların, hızla Avrupa'ya yayıldığını ve dünya ekonomisini tehdit ettiğini yazdı.



Blancard söz konusu bulutların, 2010'un geri kalanı için gerçek tehlikeler ve ciddi politika değişimlerine neden olacağının altını çizdi.



Başekonomist, mevcut durumun, Euro'da değer kaybı, banka kredilerinde sıkışıklık, mali konsolidasyon ihtiyacı ve kısa vadede sermaye akışında değişikliği beraberinde getirdiğini belirtti.



Bulutların, küresel yatırımcının risk iştahını kaçırmasıyla, gelişen ülkelere sermaye girişini olumsuz etkilediğini ancak bu eğilimin kalıcı olmayacağını yazdı.