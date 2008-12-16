IMF: Daha güçlü önlemler alınmalı

IMF Başkanı Strauss-Kahn, hükümetlere ve merkez bankalarına küresel ekonomiyi canlandırmak için daha güçlü önlemler alma çağrısında bulundu.



Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel mali krize karşı şu ana kadar alınan önlemlerden memnun değil. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, yeni adımlar atılmazsa, küresel ekoniminin 2009 sonundan hatta 2010’dan önce toparlanmasının mümkün olmadığını belirtti.



IMF Başkanı, Avrupa Birliği liderlerinin geçen hafta destekledikleri 200 milyar Euro’luk canlandırma paketini de yetersiz bulduğunu kaydetti.



Strauss-Kahn, paketin birliğin gayrisafi milli hasılasının yüzde 1.5’ine karşılık geldiğini, ihtiyacınsa Avrupa Birliği ve dünya geneli için yüzde 2 olduğunu ifade etti.



Krugman: Avrupa canlandırma atılımı yapmalı



Bu yıl nobel ekonomi ödülüne layık görülen Paul Krugman da, Avrupa’nın büyük bir mali canlandırma atılımı yapması gerektiğini vurguluyor.



Buna ayak direyen Almanya’yı suçlayan Krugman şunları belirtiyor: “AB ithalatının üçte ikisi diğer Avrupa ülkelerinden geliyor, yani kıta bir bütün olarak ABD’den daha fazla ithalata bağımlı. Bu, koordineli bir canlandırma çabası gerektiriyor. ama eğer Avrupa’nın en büyük ekonomisi, anlaşmayı reddetmekle kalmayıp komşularının krizi aşma girişimlerini hor görürse, koordineli bir Avrupa söz konusu olamaz. Almanya’nın ‘hayır’ı ebedi olmayacaktır. Sorun zaman. Biz etkili bir politik bir tepki beklerken, dünya genelinde ekonomiler çöküyor. Bu tepki nihayet gelene dek daha ne kadar zarar verilecek?”

