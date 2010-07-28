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Ekonomi

IMF: ''ÇİN'İN PARA BİRİMİ DEĞERİNİN ALTINDA'' PEKİN (A.A)

28 Temmuz 2010 14:25

-IMF: ''ÇİN'İN PARA BİRİMİ DEĞERİNİN ALTINDA'' PEKİN (A.A) - 28.07.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'i para birimi yuanın değerinin altında olduğunu bildirdi.  IMF'nin raporunda, yönetim kurulundaki birçok üyenin Çin'in para biriminin değerinin altında olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtilirken, ayrıntı verilmedi.  Pekin hükümeti, Çinli ihracatçılara yardımcı olmak amacıyla 2008 yılı sonunda para birimi yuanın değerini dolar karşısında sabitledi. ABD ve Çin'in diğer ticari partnerleri, bu kararın şirketlerine zarar verdiğinden yakınırken, Çin Merkez Bankası 19 Haziran'da para birimini daha esnek hale getireceğini açıkladı.  Uygulamanın hayata geçmesinin ardından yuan dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazandı.  IMF, raporunda, daha güçlü yuanın Çin'de tüketici harcamalarının teşvik edilmesine yardımcı olacağı, Pekin'in ihracata bağımlılığını azaltma hedefinin başarılmasını sağlayacağı ve ekonominin daha kendine güvenli olacağı ifade edildi.   Fon, yuanın dolar karşısında sabitlenmesinden vazgeçilmesinin Merkez Bankası'na daha sıkı para politikası konusunda esneklik vereceğini kaydetti.

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