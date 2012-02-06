-IMF Çin'i uyardı PEKİN (A.A) - 06.02.2012 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin derinleşmesi halinde Çin'in ekonomik büyüme oranının bu yıl yarıya inebileceği uyarısında bulundu. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinin bu yıl yüzde 8,2 büyüyeceğini öngören IMF, küresel ekonominin kötüleşmesi durumunda Çin ekonomisinin büyüme hızının yüzde 4'lere gerileyebileceğine dikkati çekti. Fon ayrıca, borç krizi karşısında ekonomiyi desteklemek için Pekin yönetiminin mali teşvikleri artırabileceğine işaret etti. Dünya Bankası da geçen ay yayımladığı raporunda, aralarında Çin'in de bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri küresel ekonomide görülebilecek kötüleşmeye karşı uyarmış, söz konusu ülkeler için krizin 2008'deki küresel ekonomik krizden daha zorlu olabileceğine vurgu yapmıştı.