IMF: Çin daha fazla tüketmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Çin'in iç tüketimini artırmak ve küresel ekonomideki dengesizlikleri hafifletmek için yapması gereken reformlar kapsamında, parası yuanı güçlendirmesi gerektiğini söyledi.



Strauss-Kahn, küresel ekonomideki dengesizliklerin merkezinde yer alan ülkelerin, bu durumu düzeltmek için bazı önlemler almak zorunda olduklarını belirtti.



Beijing'de finans konulu bir konferans için hazırlanan konuşmasında Strauss-Kahn, Çin açısından bunun, başta özel tüketim olmak üzere iç talebin yükseltilmesine önem vermek anlamına geldiğini kaydetti.



Strauss-Kahn, "Daha güçlü para, gerekli reform paketinin bir parçasıdır. Yuanın ve diğer Asya para birimlerinin değerlenmelerine imkan vermek, hane halkı alım gücünü artıracak, işçilerin gelirden aldığı payı artıracak ve yatırımların yeniden yön bulması için doğru teşvikleri getirecektir" diye konuştu.



Dün gece dört günlük Çin ziyaretine başlayan ABD Başkanı Barack Obama da, bugün Şanghay kentinde yapacağı temaslarda yuanın geleceği ve ekonomik dengesizlikler konularında görüşmeler yapacak.



Çinli yetkililerin, başta sağlık reformları olmak üzere hane halkı tüketimini artıracak adımlar attıklarına işaret eden Strauss-Kahn, "Ancak tüketime yönelik daha kalıcı ve yapısal bir değişim elde etmek için, sosyal politikaların kapsamını genişletmek, finans sektöründe reform ve şirketlerde yönetişim reformlarını başlatmak gibi yapılacak daha çok şey vardır" dedi.



IMF Başkanı, bunun tersine büyük cari açıkları olan ülkelerin ise tasarruflarını artırmaları gerektiğini ve başta ABD olmak üzere pek çoğu için finansal konsolidasyonun öncelikli olduğunu belirtti.



Genel olarak küresel ekonominin bir dönemeci aşmış olduğunu ifade eden Strauss-Kahn, en büyük riskin politika teşviklerini zamanından önce çekmek olacağını söyledi.



Strauss-Kahn, "Çıkış stratejisi dediğimiz şeyleri hazırlamak temkinli bir davranış olsa da, politika yapıcılar, toparlanma sağlamlaşana kadar ve özellikle işsizliği azaltacak koşullar oluşana dek, destek önlemlerini muhafaza etmelidir" dedi.

