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Ekonomi

IMF: BÜYÜME YIL SONUNA DOĞRU YAVAŞLAYACAK WASHİNGTON (A.A)

11 Eylül 2010 19:23

-IMF: BÜYÜME YIL SONUNA DOĞRU YAVAŞLAYACAK WASHİNGTON (A.A) - 11.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), ''küresel ekonomideki büyümenin muhtemelen yıl sonuna doğru yavaşlayacağını'' bildirdi. IMF'nin bilgilendirme notunda, küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasından finansal sektördeki zayıflık ve bazı ulusal ekonomilerde güven krizini sorumlu tutularak, gelişmiş ülkelere bu sorunu halletmeleri için bütçe açıklarını azaltma çağrısında bulunuldu. ABD emlak piyasasındaki kötüleşme gibi potansiyel risk unsurlarının durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunan IMF, ülke borçları piyasasında daha fazla sorun çıkma olasılığı bulunduğuna işaret etti. Hükümetlere, daha az ihracata odaklanmaları ve iç talebi daha fazla teşvik için Asya'dakiler dahil gelişmekte olan piyasalarla ekonomilerini yeniden dengeye kavuşturması çağrısında bulunan IMF, gelişmiş ekonomilerin bütçe açıklarını azaltırken, ihracatı artırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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