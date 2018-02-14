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Ekonomi

IMF: Brexit İngiltere ekonomisini yavaşlattı

İngiltere'de ocak ayında enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 3 artışla son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

14 Şubat 2018 23:15

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere ekonomisi ile ilgili yayınladığı raporda Brexit sürecinin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını açıkladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, 2016’da Brexit ile başlayan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma sürecinin ve bu süreçteki muğlaklığın enflasyon rakamlarını beklentinin üzerinde yükselttiğine dikkat çekilen raporda bu durumun bazı ticari yatırımların önüne geçtiği belirtildi.

İngiltere’de ocak ayında enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 3 artışla son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyatlardaki bu yükselme ve gelirlerde beklenen artışın olmaması İngiliz ekonomisinin önemli bir gelişme faktörü olan hane halkı tüketiminde olumsuz etki yarattı.

IMF, İngiltere'nin üretkenliği artırıp kamu maliyesinin dengesini sağlamasının bu süreçte daha da önemli olacağını kaydetti.

 

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