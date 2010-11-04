-IMF: BİRÇOK ÜLKEDE BÜTÇE AÇIĞI DÜŞECEK WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), birçok ülkede 2011'de bütçe açıklarının düşeceğini tahmin ediyor. IMF'in yayımladığı ''Çokuluslu Mali İzleme Raporu''nda, bütçe sıkılaştırma hızı ve teşviklerden çıkışın gelecek yıl küresel ekonomik toparlanmaya yardım için gerekli olduğuna dikkat çekilerek, bununla birlikte büyümenin beklenenden daha fazla yavaşlaması halinde, gelişmiş ekonomilerin harcamaları kısma planlarını ertelemeleri gerekebileceği vurgulandı. Kısa vadede küresel toparlanma için en büyük riskin önümüzdeki aylarda yeniden finanse edilmesi gereken ve yaklaşık 4 trilyon dolar olduğu tahmin edilen ülke borçları olduğu ifade edilen raporda, borç çevirme sorunları veya bir ülke borcu krizinin, kısa veya orta vadeli borç ödeme yeterliliği endişelerinin sonucu olarak gelişebileceği kaydedildi. Birçok ülkenin önümüzdeki birkaç yıl için bütçe açıklarının azaltmaya yardımcı olacak ve uzun vadeli büyüme hedeflerini iyileştirecek planlarını oluşturduğu belirtilen raporda, bazı ülkelerin tasarruf yapmaya başladığı, gelecek yıl 10 ülkeden 9'unun açıklarını azaltacağı belirtildi. Raporda, mevcut adımın, artan borçlar nedeniyle baskı altında bulunan finansal piyasalarla kırılgan küresel toparlanmayı destek için oluşturulan teşviklerden çıkıştan kaçınmak arasındaki doğru dengeye baskı yaptığı belirtildi. Harcama azaltma adımlarının, kriz öncesi kamu finansmanının gücü ve mali piyasaların karşı karşıya bulunduğu baskıya göre ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği üzerinde durulan raporda, ekonomik koşullardaki toparlanmanın bir sonucu olarak, geçen yıl birçok ülkede bütçe açıklarının gerilediği böylece mali sektörün daha az desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Raporda, ülkelerin toplam açıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu yıl yüzde 6, gelecek yıl ise yüzde 5 olmasının beklendiği, bu oranın geçen yıl yüzde 6,75 olduğu belirtildi.