'IMF belirsizliği ne kadar erken biterse iyi'

Türkiye'nin çok fazla finansman ihtiyacı olmadığını belirten Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, "IMF konusunda belirsizlik ne kadar erken biterse, bizim için o kadar iyi olur" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, NTV/CNBC-e ortak yayınında soruları yanıtladı.



Yılmaz şunları söyledi: "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda endişemiz yok. Geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bir rahatsızlık sebebi değil.



IMF anlaşmasının olup olmayacağı konusunda muhatap Ali Babacan'dır. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı giderek azalıyor. Bugün itibariyle bizim cari açığı finanse etmek için çok fazla bir paraya ihtiyacımız yok. Genç bir nüfusumuz var. Bu nüfusa iş bulmak için yatırım yapılmalı. Şu anda tasarruflarımız yeterli değil. Bizim işini kaybedenlere iş bulmak ve emek piyasasına yeni girenlere iş bulmak için yatırım gerekli. Bunun için de kaynağı ihtiyaç var. Yüzde 3 büyüme yeter diyorsak böyle bir anlaşmaya ihtiyaç olmayabilir. İhtiyacımız olan ucuz kaynağın nereden temin edileceği siyasi bir karar. IMF konusunda belirsizlik ne kadar erken biterse bizim hazırlık yapmamız için o kadar iyi olur.



Döviz arzı arttığında kurlar üzerinde baskı artacaktır. Merkez Bankası'nın enflasyon için kurlarla oynamak gibi bir politikası olmadı, olmaz, Volatilite olursa doğrudan müdahale ederiz, alım-satım yönünde müdahale edebiliriz. Emtia fiyatları artarsa para politikasını gözden geçiririz.



Ekonomik büyümenin tekrar başladığına ilişkin ipuçları ortaya çıktı. Bugün itibariyle ekonomilerin canlanması çok hızlı olmayacak. Bankalar söylenildiği kadar güçlü değil. Bu yüzden de kredi mekanizmasının çabuk canlanması mümkün değil. Ekonomik canlanma hızlı olursa faiz artırımları da bu oranda hızlı olur.



"Faiz indirimlerinin etkisi istediğimiz gibi olmadı"



Lehman'ın battığı dönemin arkasında ve Mart ayında dolar eksikliğinin zirve yaptığı dönemle bugün arasında değşiimler oldu. Faiz indirimlerinin etkisi kredi piyasasında istediğimiz boyutta olmadı. Gayet normal çünkü artan bir risk ortamı var. Önümüzdeki dönemde hem arz, hem talep tarafındaki sıkıntıyı gidermeye çalışacağız."



"Gerekli tedbirleri aldık, verileri doğru okuduk"



Kendisine verilen 'En İyi Merkez Bankası Başkanı' ödülünü değerlendiren Yılmaz, "Verileri doğru okuduk, iyi anlamlandırdık. Gerektiği zamanda gerekli tedbirleri aldık. Merkez Bankası bir kurum. Bu kurum sadece başkandan ibaret değil. Bu ödülü alan Merkez Bankası'dır. Bu ödülü Merkez Bankası'nın kültürü aldı" dedi.



IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarını yorumlayan Yılmaz şöyle konuştu: "Zirveden çıkan en önemli sonuç 'girdiğimiz ortamdan yanlış yapmadan nasıl çıkacağız'. Burada önemli olan husus girilirken çıkışın da baştan düşünülmüş olması gerekir. Bu toplantılara damgasını vuran husus, çıkma zamanı geldi mi, gelmedi mi? bu konuyu tartışıyorlar. Ortaya herhangi bir fikir birliği çıkmadı. Bunun için de erken. Bu iş oldu, tamamen çıkıyoruz demek için erken. Bankacılık sistemi sağlam bir şekilde yapılandırıldı demek lazım. Buradan çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum."