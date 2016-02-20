Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına yeniden Christine Lagarde seçildi. Lagarde’ın ikinci başkanlık dönemi ise Temmuz 2021'de sona erecek.

IMF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulunun oy birliğiyle yeniden başkan seçtiği Lagarde’ın ikinci 5 yıllık başkanlık dönemi 5 Temmuz 2016’da başlayacak.

Lagarde’ın tekrar seçileceği aslında başkanlık için başka adayın bulunmaması nedeniyle zaten biliniyordu.

IMF Yönetim Kurulu Başkanı Aleksel Mozhin, Lagarde’ın ikinci kez başkan seçilmesine ilişkin,‘‘Yönetim Kurulu, bu kararıyla Lagarde’ın ilk başkanlık döneminde gösterdiği güçlü ve anlayışlı liderliğe teşekkür etmiş oldu. Lagarde, küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçerken, Fon’un üyelerini politika tavsiyeleri, kapasite geliştirme ve finansman yardımıyla destekleme yeteneğini güçlendirdi.

Kendisi, ayrıca IMF’nin yükselen piyasa ekonomileri ve gelişen ülkeler de dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm üyeleriyle ilişkilerinin canlandırılmasında kritik bir rol oynadı’’ değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde da ikinci kez başkan seçilmekten memnuniyet duyduğunu dile getirken, ‘‘Bana, IMF’yi ikinci 5 yıllık dönemde yönetme fırsatı tanınmasından ötürü çok mutluyum. Yönetim Kurulu ile 188 üyemizin süren desteği ve güvenine minnettarım’’ diye konuştu.

Daha önce Fransa'da Nicholas Sarkozy hükümetinin Ekonomi Bakanlığını yürüten Christine Lagarde, bir önceki IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn'ın, seks skandalı nedeniyle istifa etmesinin ardından Temmuz 2011'de IMF Başkanlığına seçilmişti.

IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde’ın ikinci başkanlık dönemi ise Temmuz 2021'de sona erecek.