T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF BAŞKANLIĞINA KAZAK ADAY ASTANA (A.A)

20 Mayıs 2011 12:59

-IMF BAŞKANLIĞINA KAZAK ADAY ASTANA (A.A) - 20.05.2011 - Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı olması için çabalarını sürdürüyor. Başbakanlık resmi internet sitesine göre Masimov, Marchenko'nun adaylığına destek vermesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetimine çağrıda bulundu.  Bağımsız Devletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısı için Minsk'te bulunan Masimov, Marchenko'nun adaylığına BDT üyesi ülkelerin destek verdiklerini belirterek, ''Rusya Başbakanı Putin ve diğer BDT üyesi ülkelerin başbakanları, IMF başkanlığı konusunda destekte bulunmaya söz vermişlerdir. Bu konuda anlaşmaya varmışlardır'' dedi. Masimov, BRIC ülkeleri olarak bilinen (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) dahil olmak üzere birçok ülke ile de görüşmeler yaptıklarını ifade etti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24