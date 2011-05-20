-IMF BAŞKANLIĞINA KAZAK ADAY ASTANA (A.A) - 20.05.2011 - Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı olması için çabalarını sürdürüyor. Başbakanlık resmi internet sitesine göre Masimov, Marchenko'nun adaylığına destek vermesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetimine çağrıda bulundu. Bağımsız Devletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısı için Minsk'te bulunan Masimov, Marchenko'nun adaylığına BDT üyesi ülkelerin destek verdiklerini belirterek, ''Rusya Başbakanı Putin ve diğer BDT üyesi ülkelerin başbakanları, IMF başkanlığı konusunda destekte bulunmaya söz vermişlerdir. Bu konuda anlaşmaya varmışlardır'' dedi. Masimov, BRIC ülkeleri olarak bilinen (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) dahil olmak üzere birçok ülke ile de görüşmeler yaptıklarını ifade etti.