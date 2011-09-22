-IMF Başkanından tehlike uyarısı WASHINGTON (A.A) - 22.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ''Küresel ekonominin tehlikeli bir aşamaya girdiğini'' söyledi. Lagarde, 23-25 Eylül'de Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, ''Mevcut ekonomik durum tehlikeli bir aşamaya girdi. Ağır borç yükleri toparlanmayı boğabilir'' dedi. Ülkelerin, artan riskleri karşılaması için birlikte çalışması gerektiğini belirten Lagarde, bankaların daha fazla sermaye artırmasının önem taşıdığını ve hükümetlerin borçlarını kontrol altına alması için güvenilir planlara ihtiyacı olduğunu ifade etti. Lagarde, bazı ülkelerin hükümetlerinin artan bütçe açıklarını azaltmada siyasi irade eksikliği gösterdiğini belirtti. IMF Başkanı Lagarde, yıllık toplantılar sırasında ülkelerin ilerleme kaydetmesi gerektiğini sözlerine ekledi.