IMF Başkanı'ndan sanal para uyarısı: Büyük çöküşler görebiliriz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde dünyadaki merkez bankalarını ve regülatörleri dijital para birimlerine karşı uyardı. "Büyük çöküşler görmeye yakın olduğumuzu düşünüyorum" diyen Lagarde, IMF'nin bir noktada kendi dijital para birimini geliştirmesi ihtimalini de dışlamadı.

Lagarde, Washington'da IMF Yıllık Toplantıları çerçevesinde CNBC'ye verdiği mülakatta finans teknolojilerindeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya merkez bankaları ve regülatörlerin dijital para birimleri konusunda ciddileşmesi gerektiğini belirten IMF Başkanı, küresel finans kuruluşlarının, ödeme sistemleri ve finansal hizmetleri şimdiden 'sarsmaya' başlayan finansal teknolojik ürünleri yeterince gözlemlemeyerek risk aldığını söyledi.

IMF Başkanı "Büyük çöküşler görmeye yakın olduğumuzu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Saadet zinciri benzetmesi

Lagarde'a JP Morgan Chase CEO'su Jaime Dimon'ın dijital para birimi Bitcoin'in dolandırıcılık olduğu yönündeki açıklamasına katılıp katılmadığı da soruldu.

Lagarde bu soruya, "Bence dijital para birimleri ile ilgili konuları saadet zinciri benzetmeleri ile etiketlemekten kaçınmalıyız. O (dijital para birimi) bundan çok daha fazlası" dedi.

Sanal para birimi Bitcoin, ilk kez 5.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların zirvesine yükselmişti. Bazı ülkelerde Bitcoin ve diğer sanal para birimlerindeki işlemlere daha fazla regülasyon getirilme konusu sıkça gündeme geliyor.

IMF’nin dijital para birimi

Sputnik'in haberine göre Lagarde, gelecekte bir noktada IMF'nin kendi dijital para birimini geliştirmesi ihtimalini de dışlamadı. IMF'nin para birimi olarak da bilinen SDR'nin (Special Drawing Rigths, Özel Çekme Hakları), dijital para birimlerine benzer bir teknolojinin bünyesine katılabileceğini söyledi.

Lagarde "Bakacağımız şey bu para biriminin, özel çekme hakları, daha etkili ve daha az maliyetli olması için bu teknolojiyi nasıl kullanacağı" dedi.