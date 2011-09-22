IMF Başkanı'ndan küresel ekonomide tehlike uyarısı

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, “Küresel ekonominin tehlikeli bir aşamaya girdiğini” söyledi.



Lagarde, 23-25 Eylül'de Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, “Mevcut ekonomik durum tehlikeli bir aşamaya girdi. Ağır borç yükleri toparlanmayı boğabilir” dedi.



Ülkelerin, artan riskleri karşılaması için birlikte çalışması gerektiğini belirten Lagarde, bankaların daha fazla sermaye artırmasının önem taşıdığını ve hükümetlerin borçlarını kontrol altına alması için güvenilir planlara ihtiyacı olduğunu ifade etti.



Lagarde, bazı ülkelerin hükümetlerinin artan bütçe açıklarını azaltmada siyasi irade eksikliği gösterdiğini belirtti. IMF Başkanı Lagarde, yıllık toplantılar sırasında ülkelerin ilerleme kaydetmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





AB sorumlusu Rehn IMF'ye yüklendi



AB'nin Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn, 16 avro bölgesi ülkesinin Yunanistan'ı temerrüde düşürmeyeceğini belirtti.



Rehn, Washington'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kontrolsüz temerrüdünün ya da avro bölgesinden çıkmasının sadece Yunanistan'da değil, tüm Avrupa Birliği'nde çok büyük ekonomik ve sosyal zarara yol açacağını, tüm dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını söyledi. Olli Rehn, bunun olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.



Pek çok ekonomist, büyük borç içinde olan Yunanistan'ın sermayedarlara tamamen yeniden ödeme yapamayacağını ve hatta sonunda 10 yıl önce katıldığı avrodan vazgeçerek drahmiye geri dönebileceği görüşünü bildiriyor.



Yunanistan'ın avro bölgesinde kalması taahhütlerinin devam ettiğini vurgulamasına rağmen Rehn, Atina'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer avro ülkelerinden Mayıs 2010'da söz aldığı 150 milyar dolarlık kurtarma kredileri karşılığında verdiği sözlerin tamamını tutmadığını ifade etti.



Rehn, son birkaç hafta içinde Yunanistan'ın bazı taahhütlerini yerine getirmede önemli yol katettiğini, ancak henüz istenilen noktada olunmadığını belirtti.,,







