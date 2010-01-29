IMF Başkanı'ndan ilginç açıklama

T24 - IMF Başkanı Kahn "Türkiye ile anlaşma süreci uzadı diye biz çok uzun süredir üye ülkelere yaptığımız denetimleri Türkiye'de yapamıyoruz" dedi.





Davos Zirvesi'nde Bloomberg HT Ekonomi Müdürü Özlem Dalga'nın sorularını yanıtlayan Kahn, ''Türkiye ile daha esnek durumdayız. Ülkenin durumu iyiyse bizim önerilerimizi alabiliyorlar ama uygulamayabiliyorlar'' dedi. Türkiye ile uzun süredir müzakare halinde olduklarının altını çizen Kahn, açıklamalarına şöyle devam etti: ''Türkiye ekonomisi çok daha iyi durumda. Belki farklı görüşlere sahip olabiliriz. Ama bu o kadar büyük bir fark değil. Türkiye ile çok uzun süre madde 4'ü uygulamadık. Ya bir program içine gireceğiz. Ya da madde 4'ün normal işleyişini diğer ülkelere olduğu gibi uygulayacağız. Türkiye politikası genelde iyi durumda"



IMF kaynaklarını Türkiye'nin elinde olması halinde daha düşük faizlerle borçlanma imkanın yakalanacağını ifade eden IMF Başkanı, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğunu, tek başına da bunu başarabileceğini vurgulayarak, IMF olması halinde bu konuda çok daha başarılı olacağına dikkat çekti.





4. madde konsültaston çalışması nedir?



IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetemlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla, her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Bu çalışmalara, IMF`nin 4. Maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden, 4. Madde Konsültasyon Çalışmaları ismi veriliyor. Görüşmeler çerçevesinde ilk olarak, IMF uzmanlarından oluşan bir heyet, ekonomik verileri toplamak için ilgili ülkeyi ziyaret ederek, Hükümet ve Merkez Bankası yetkilileriyle görüşmelerde

bulunuyorlar.



IMF Heyeti bu çalışmada, ülkenin makro ekonomik politikalarını gözden geçirirken, finansal sistemin sağlamlığını, makro ekonomik politikaları ve bunları etkileyebilecek sosyal, endüstriyel, idari ve diğer sorunları inceliyor.



IMF Heyeti, gerekli analizleri yaptıktan sonra, tespitlerini özetleyen bir rapor hazırlıyor ve bu rapor, İcra Direktörleri Kurulu tarafından tartışılıp, onaylanıyor.



Kahn açıklamalarına şöyle devam etti: ''Esnek kredi limitleri bizim kriz döneminde ortaya çıkardığımız bir şeydi. Bazı ülkeler bunun için başvurdu ama Türkiye için bir şey diyemeyeceğim. Kriz arkamızda bunu unutmayacağız. Zor zamanlar olmasının nedenleri arasında birçok hükümet yüksek borçluluk oranlarıyla baş etmek zorunda kalacak. Krize ucuz bir çözüm yok. Bence global ekonomi olarak iyi bir iş çıkardık" dedi.



Panik ortamının kalktığını belirten Kahn, bunun iyi bir gelişme olmasına rağmen ülkelerin işbirliği konusunda isteksiz olmalarına neden olacağını ifade etti.



Kahn açıklamalarına şöyle devam etti: Krizden önceki sitemimiz, dünyanın bir kısmı gereğinden fazla tüketiyor ve hiçbir şey üretmiyordu. Dünyanın öbür tarafında ise daha fazla üretip daha fazla tasarruf eden bir yapı vardı. ABD tüketicisi davranışını değiştirdi. Krizden sonra birçok Amerikan tüketicisi daha fazla tasarruf edecek" Özlem Dalga'nın ünlü spekülatör George Soros'un bugün yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirdiğin sorması üzerine Kahn, bankacılık sektöründeki düzenlemelerin erken olduğu yönündeki görüşüne katıldığını dile getirdi.



''Gelişmekte olan ülkelere fon akışı balon riski yarattı. Bu da çok önemli bir sermaye akışı sağlıyor. Birçok ülke gelişmekte olan ülkelere yönleniyor. Çok ciddi bir kaynak akışı oluyor. Bunu yönetmek önemli" diyen Kahn, ''Geçmiş krizlerdeki kadar korumacılık görmedik." şeklinde konuştu.



Kahn, şöyle devam etti: "Bazı dengesizliklerin üstesinden gelinecek. Birçok kişi bu işin çözümünün ülkelerin döviz kurları üzerinden olacağını söylüyor. Yani bizim elimizde gümüş kurşun yok. 'Döviz kurunu Asya'da değiştirelim' diye bir sihirli değneğimiz yok" Döviz kurlarındaki gelişmeleri de değerlendiren IMF Başkanı Kahn şöyle devam etti:



''Krizle ilgili olan en önemli şeylerden biri, evet ABD'den çıktı. ABD'deki finansal sektörden doların tamamen çökmesini de bekleyebilirdik. Ama bu gerçekleşmedi. Doların değeri dengeli kaldı. Kesinlikle gelecekte daha fazla dengeli bir sistem göreceğimizi düşünüyorum. Global ekonomide önümüzdeki yıllarda kamu borçlarının uzun vadeye yayılması soruna yol açabilir. Çin'in büyümesi bizi memnun eder. Asya'daki gelişmekte olan piyasalarda çok ağır bir gelişme var. Kesinlikle düşük karbon modelini kesinlikle bulmamız lazım. Karbon sorununu çözmemiz lazım. Gelişmekte olan piyasalarda iklim değişikliklerini azaltmak yönünde bütün ülkelerin çözüm bulması lazım. Ülkelerin iklim değişikliği konusunun üstesinden gelecek politikalar

üretmesini amaçlıyoruz."



Kahn, global ekonomide önümüzdeki yıllarda kamu borçlarının uzun vadeye yayılmasının soruna yol açabileceğini de sözlerine ekledi.







