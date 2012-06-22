IMF Başkanı'ndan Avrupa'ya faiz indirimi çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesinin, zor durumdaki bankalara hükümetler aracılığıyla değil doğrudan yardım etmesini istedi ve euronun geleceğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) faiz indirimi çağrısında bulundu.

Lagarde'ın dün Lüksemburg'da euro bölgesi maliye bakanları toplantısında açıklanan mesajının, İspanya'daki gibi sorunlu bankalara çözüm bulunmasında ortak bir yaklaşım oluşturulması için baskıyı artırması bekleniyor.

Lagarde, "Euro bölgesinde hem bankalar hem de ülkeler üzerinde gerilim ve stresin arttığını açıkça görüyoruz. Güvenin tesisi için tam bir Avrupa para birliğine giden kararlı ve kuvvetli bir girişim bir kez daha teyit edilmelidir" dedi.

"Şu anda Avrupa parasal sisteminin devamlılığı sorgulanıyor"

Lagarde, bankalar için verilecek mali yardımın devletler eliyle değil, doğrudan sağlanması gerektiğini söyledi.

"Zayıf bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi gerekir ama bunun için tercihen Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ve ESM ile bankalar arasında devletleri devreye sokmayacak doğrudan bir bağlantı kurulmalı ki şu anda bankalarla devletler arasında gördüğümüz negatif geri dönüşlü döngü kırılabilsin".

Analistler böyle bir modelde Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) bankalara, hisse karşılığında doğrudan sermaye enjekte etmesinin ya da yüksek faizli kredi vermesinin mümkün olabileceğini söylediler.

Lagarde ECB'nin de euro bölgesine yardım için yeterli düzeyde yaratıcılık içeren bir para politikası izlemesi gerektiğini belirtirken, IMF de euro bölgesine ilişkin yeni bir raporunda aynı görüşe yer verdi.

Raporda, "ECB'nin sınırlı da olsa, politika faizlerini yumuşatma ve uzunca bir süre daha uyumlu bir tavır sürdürmenin işaretini verme imkanı vardır" denildi.

"Gerekirse geleneksel olmayan tedbirler alınmalı. SMP'nin (Menkul Kıymetler Programı) yeniden aktive edilmesi, uygun teminat şartlarıyla ek LTRO'ların düzenlenmesi veya bir tür nicel gevşemenin ortaya konması gibi standart dışı önlemler değerlendirilebilir" denildi.