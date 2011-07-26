-IMF BAŞKANINDAN AVRO BÖLGESİNE UYARI NEW YORK (A.A) - 26.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin, borç krizine karşı aldığı önlemleri hızla uygulaması gerektiğini söyledi. Lagarde, New York'ta bir toplantıda yaptığı konuşmada, Brüksel'de 21 Temmuz'da düzenlenen zirve sırasında sağlanan anlaşmanın ''Avrupalı liderlerin Avro Bölgesi'ne inandıklarını ve geleceğini korumak için gerekeni yapacaklarını'' gösterdiğini kaydetti. Bunun, Avro'nun güçlenmesinin gösterdiği gibi mali piyasalarda olumlu karşılandığını dile getiren Lagarde, ''Ancak iniş çıkışlar yeniden kolayca ortaya çıkabilir. Bu nedenle zirvenin taahhütlerinin hızla uygulanması esastır'' dedi. -ABD'NİN BORÇ SORUNUNU HEMEN ÇÖZMESİ GEREK Lagarde, ''Avrupalı liderlerin gösterdiği siyasi cesareti ABD'de cesur mali önlemin izleyeceği konusunda umutluyum. Borç tavanı konusunda zamanımız azalıyor ve açıkçası bu konunun derhal çözülmesi gerekiyor. Doğrusu ABD'de ortaya çıkacak mali şok dünyanın geri kalanını etkileyebilir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak güvenilir mali düzeltme planına ihtiyaç var'' dedi. ABD'nin ayrıca istihdamın düzelmesi konusunda risklerle karşı bulunması nedeniyle mali konsolidasyonun çok hızlı olmaması gerektiğine dikkati çeken Lagarde, işsizliğin artmasını yavaşlatacak önlemler alınması ve konut piyasasına destek verilmesi tavsiyesinde bulundu. Japonya'nın da acil olmasa bile yüksek seviyelerde seyreden kamu borcu sıkıntısının üzerinde gelmesi için daha fazla önlem almaya ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Lagarde, küresel ekonominin bugün kamu borcu, büyüme ve sosyal istikrarsızlık gibi üç önemli sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Küresel ekonomideki toparlanmanın dengesiz olmaya devam edeceğini ve risklerin açıkça aşağı yönlü olacağını belirten Lagarde, ''Küresel ekonomideki toparlanmanın sürmesi için gelişmekte olan ülkelerde hızlı büyüme kritik öneme sahip bulunuyor'' diye konuştu. Lagarde, ancak gelişmekte olan ülkelerden bazılarında ekonominin aşırı ısınma işaretleri vermesinin çok önemli olmaya başladığını vurguladı. Düşük gelirli ülkelerin de sağlıklı büyüme kaydettiğini, bunda da daha iyi makroekonomik politikaların önemli rol oynadığını ifade eden Lagarde, ancak emtia fiyatlarındaki artışın bu ülkelerin birçoğunda olumsuz yansımaları olduğunu kaydetti. Dünya Bankasının gıda fiyatlarındaki yükselişin 44 milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa ittiğini tahmin ettiğini, bugün Afrika Boynuzu'nda birçok ülkenin potansiyel olarak en kötü gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya bulunduğunu, IMF'ni bu krizi aşması için düşük gelirli ülkelere yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Birçok gelişmekte olan ülkede artan emtia fiyatlarının yüksek işsizlikle ilişkili sosyal sorunları artırdığını söyleyen Lagarde, gelişmiş ülkelerde de sosyal sorunların önemli kaygı yarattığını, gençlerin özellikle iş bulma konusunda sıkıntı çektiğini, yaşlıların ise sağlık ve emeklilikle ilgili kazanımlarını koruma mücadelesi verdiğini ifade etti.