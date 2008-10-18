IMF başkanına soruşturma

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın kurumda çalışan sevgilisi için yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığı soruşturma konusu oldu.



Wall Street gazetesinin yazdığına göre, 59 yaşındaki eski Fransa ekonomi bakanının IMF’de çalışan Macar kökenli evli kadın Piroska Nagy ile girdiği gönül ilişkisi, “Morgan, Lewis and Bockius LLP” şirketince soruşturuluyor. Soruşturma sonucu ekim sonunda açıklanacak.



Soruşturmayı yürüten yetkililer, Strauss-Kahn’ın Bayan Nagy’e kurum içinde mevki veya maaş bakımından ayrıcalık sağlayıp sağlamadığını veya bu ilişkiyi öğrenen Nagy’nin bir ara IMF’de çalışan kocasına “kötü bir şey” yapıp yapmadığını araştırıyor.



Gönül ilişkisini doğrulayan IMF patronu, soruşturma ekibiyle işbirliği içinde olduğunu belirtti ve “Ama yetkilerimi asla kötüye kullanmadım” dedi.



Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, kurumda çalışan sevgilisinin terfi ettirilmesini istediği ortaya çıkınca geçen sene Mayıs’ta istifa etmek zorunda kalmıştı.



