IMF Başkanı Yunanlılara hakaret etti

IMF Başkanı Chrisitine Lagarde, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine mülakatında Yunanlıların borcunu ödeme zamanının geldiğini söylemişti.

IMF Başkanı, "Atina denince aklıma vergi ödemeyen insanlar da geliyor. Bu insanlar kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalı. Nijer'in küçük bir köyünde, üç kişi oturdukları sıralarında günde iki saat eğitim gören okuma heveslisi çocukları daha çok düşünüyorum. Her zaman aklımdalar. Çünkü Atina'daki insanlardan daha fazla yardıma ihtiyaçları var" demişti.



Facebook'ta öfke



Christine Lagarde, Facebook sayfasına yazılan binlerce öfke dolu mesaja yanıt olarak "Yunanlılara çok sempati duyduğunu ve karşı karşıya oldukları zorlukları bildiğini" belirterek "IMF mevcut krizi atlatmaları için Yunanistan'a bu nedenle yardım ediyor" dedi.

Sosyalist PASOK lideri Evangelos Venizelos bir seçim mitinginde Lagarde'ın Facebook mesajına teşekkür etti, "Ama kimse Yunan halkını aşağılayamaz" dedi.



'İstifa etmeli'



17 Haziran'daki genel seçimlerin favorisi olarak görülen sol ittifak Siriza'nın lideri Aleksis Çipras ise "Yunanistan'da aradığımız en son şey O'nun sempatisi. Yunanlı çalışanlar dayanılmaz derecede ağır olan vergilerini ödüyor. Lagarde vergi kaçıranlar için PASOK ve Yeni Demokrasi'ye (önceki koalisyon ortakları) iki yıl boyunca neden büyük paraya dokunmadıklarını ve sıradan çalışanların peşine düştüklerini sormalı" dedi.

Fransız Kadın Hakları Bakanı Nejat Vallaud-Belkacem "Lagarde bu açıklamayı hiç yapmamalıydı. Sözleri çok basit ve basmakalıp. Bence bugünlerde başkalarına ders vermekten kaçınmalıyız" dedi.

Fransız Sol Parti Eş-Başkanı Jean-Luc Melenchon da "Yunanlılara bu tarzda konuşma hakkını nereden buluyor?" dediği Lagarde'ın istifa etmesini istedi.

(BBC Türkçe)



