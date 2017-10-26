IMF Başkanı uyardı: Pişeceğiz, kızaracağız ve kavrulacağız

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ekonomi forumunda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'dan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ilgili açıklama yaparak uyarıda bulundu. Lagarde, kritik kararlar almazsak "Pişeceğiz, kızaracağız ve kavrulacağız" şeklinde konuştu.

"Eğer iklim değişikliğini çözemezsek, 50 yıl içerisinde başımız büyük belaya girecek" diyen Lagarde, "Karanlık bir geleceğe doğru gideriz" uyarısında bulundu.

Lagarde, Dünyanın iklim değişikliğini önlemek ile ilgili ‘kritik kararlar' alma konusunda başarısız olmasının, "pişmemize, kızarmamıza ve kavrulmamıza" sebep olacağını belirtti.

IMF Başkanı küresel ısınma ile mücadele için dünya ülkelerini Paris İklim Anlaşması'na destek olmaya çağırdı. İklim değişikliğinin hayal ürünü olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris Anlaşması'ndan çekeceğini açıklamış ve büyük tepki çekmişti.