IMF Başkanı ülkesinde görevi ihmalden suçlu bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ülkesi Fransa'da yargılandığı davada görevi ihmalden suçlu bulundu.

Christine Lagarde, Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde, ünlü iş adamı Bernard Tapie'ye yapılan 400 milyon euroluk ödemeyi 'gerekli incelemeye tabi tutmaması' gerekçesi ile yargılanmıştı.

Ancak Paris'te görülen davada mahkeme Lagarde'a herhangi bir para ya da hapis cezası vermedi.

Suçlamaları reddeden Lagarde'ın avukatı, davayı temyize götürüp götürmeyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi.

Dava 1993 yılında Adidas AG'nin satışı ile ilgili olarak devlet bankası Credit Lyonnais ile iş adamı Bernard Tapie arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu.

Anlaşmazlık devletin 2008 yılında Bernard Tapie'ye 400 milyon euro ödemesi üzerine çözülmüştü. Bu dönemde Sarkozy yönetiminde Maliye Bakanı olarak görev yapan Lagarde, 'gerekli incelemeleri yapmadığı' ve 'yapılan yüklü ödemeye itiraz etmediği' gerekçesiyle görevi ihmalden suçlu bulundu.

Temmuz ayında IMF Yönetim Kurulu tarafından ikinci kez başkan seçilen Lagarde'ın normal koşullarda görev süresi 2021 yılında sona eriyor.

IMF Sözcüsü Gerry Rice, Uluslararası Para Fonu yönetiminin Lagarde hakkındaki dava sürecini daha önce birçok toplantıda ele aldığını ifade ederek "Yönetim Kurulu'nun son gelişmeleri konuşmak üzere kısa süre içerisinde yeniden toplanması bekleniyor" dedi.

Christine Lagarde, 2011'den bu yana IMF Başkanı.

Beş yıl önce Dominique Strauss-Kahn'ın ortaya çıkan seks skandalı sonrasında istifa etmesinin ardından göreve gelen Lagarde, aynı zamanda kurumun tarihindeki ilk kadın başkanı.

Lagarde, dava esnasında ekibinin anlaşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine karşı çıkan uyarı notlarını okumadığını itiraf etmişti.

Anlaşmazlığa dair okunması gereken çok sayıda dosya bulunduğunu söyleyen Lagarde, bu dokümanları okuyup kendisini bilgilendirmesi için özel kalemi olan Stephane Richard'ı görevlendirdiğini söylemişti.

Richard ise devam etmekte olan başka bir davanın sonucunu etkilememek için tanık olarak ifade vermeyi reddetmişti.

Dava esnasında hakimin, "Notları okumadığınızı ve sonradan keşfettiğinizi söylediniz. Notları daha sonra okduğunuzda çok da mutlu olmadığınızı tahmin ediyorum." şeklindeki çıkışına ise Lagarde, "Bir Maliye Bakanı çoğu zaman mutsuzdur" yanıtını vermişti.