IMF Başkanı: Ukrayna'daki savaş, zayıf ekonomilerde resesyona neden olabilir

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaşın ekonomi tahminlerini karamsarlaştığını ve daha zayıf ekonomilerde resesyona sebep olabileceğini ifade etti.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Georgieva, 2022'nin zor bir yıl olacağını vurguladı ve küresel resesyonun ihtimal dışı olmadığının sinyallerini verdi.

"IMF küresel resesyon bekliyor mu?" sorusuna yanıt veren Georgieva, "Mevcut noktada hayır. Ancak bu, (küresel resesyonun) ihtimal dışı olduğu anlamına gelmiyor" dedi

IMF lideri, organizasyonun 143 üyesi için büyüme tahminlerini düşürdüklerini ifade ederken, bunun küresel hasılanın yüzde 80'ine tekabül ettiğine dikkat çekti.

Georgieva, yükselen gıda fiyatlarına da dikkat çekti:

"Yakıt fiyatları indi ancak gıda fiyatları yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Büyüme yavaşladığında petrol kullanımını yavaşlatabiliriz ancak her gün yemek yemek zorundayız. Mantıklı fiyatta gıda bulabilme anksiyetesi küresel olarak zirvede".

Georgieva, "Zayıf ülkelerde resesyon görmeye başlayabiliriz. Bu ülkeler Covid krizini tam anlamıyla atlatmadı. Enerji ve gıda konusunda sırtlarını Rusya'ya dayamış durumdalar. Ayrıca zaten bir şekilde daha zayıf bir ortamları var" değerlendirmesinde bulundu.