IMF Başkanı tek kişilik hücrede kalıyor

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, tecavüz girişimi suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest kalma talebi reddedilince önceki akşam hapishanede ilk gecesini geçirdi. New York’ta genellikle henüz hüküm giymemiş tehlikeli suçluların kaldığı Rikers Adası Hapishanesi, en iyi ihtimalle 2 gün daha Strauss-Kahn’a (62) ev sahipliği yapacak. Ancak burası, geceliği 3 bin dolarlık otellerde kalmaya alışık “Şampanya sosyalisti” lakaplı ekonomiste aradığı konforu vermeyebilir.









7 bin gardiyan koruyor



Milliyet'te yer alan habere göre, New York La Guardia Havalimanı yakınlarındaki 400 dönümlük Rikers Adası’nda bulunan hapishane 10 ayrı binadan oluşuyor. Burada 13 bin mahkûm cezasını bekliyor. Mahkûmlarının yüzde 28’i psikiyatrik hastalıklar taşıyan Rikers Island’daki tutukluların çoğunluğu Latin Amerika ve Afrika asıllı çete üyelerinden oluşuyor. Aralarında katil ve tecavüzcülerin de olduğu bu kişilere tam 7 bin gardiyan gözetmenlik yapıyor. Hapishanenin yıllık maliyeti ise 860 milyon doları buluyor.





Ünlülere ‘gıcık’ oluyorlar



IMF Başkanı mahkemeden sonra hapishaneye götürüldüğünde önce, tüm diğer mahkûmlar gibi çırılçıplak soyulup arandı. Ünlülere “gıcık olmalarıyla” tanınan mahkûmların Fransız’a saldırmasından korkan yetkililer ekonomisti 14 metrekarelik özel hücreye yerleştirdi. Ekonomist gece en geç 11.00’de koğuşa dönmek zorunda. Hücre dışındaki her anında ise yanında gardiyanla gezmesi gerekiyor. Yemekleri ise pek iç açıcı değil: Kahvaltısı mısır gevreği, öğle yemeği sebzeli lapa, akşam yemeği ise makarnadan oluşuyor.









İntihar etme ihtimaline karşı izleniyor!



Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, intihar etme ihtimaline karşı özel önlemlerle izlendiği bildirildi.



New York'taki Rikers Island cezaevinde gardiyanların, 62 yaşındaki IMF Başkanı'na, cezaevinin bir kanadını ayırdığı, geceleri nefes almayı kesmesi olasılığına karşı tıbbi cihaz bulundurduğu ve Strauss-Kahn'ı kendisini öldürmediğinden emin olmak için 24 saat boyunca izlediği belirtildi.



Islah Dairesi'nin sözcüsü Stephen Morello, Dominique Strauss-Kahn'ın yattığı kanatta 14 hücrenin bulunduğunu, normalde kızamık ve verem gibi hastalıklara yakalanan mahkumlar için ayrılan bu bölümde şu anda Strauss-Kahn'dan başka kimsenin kalmadığını söyledi.



Morello, tutuklu olduğu için cezaevi üniforması giymesi gerekmeyen Strauss-Kahn'a, kaldığı kanatta dolaşması için zaman zaman hücresinden ayrılmasına izin verileceğini, her gün bir saatliğine dışarı çıkabileceğini, bu durumda diğer mahkumlarla karşılaştırılmayacağını ve kendisine gardiyanların eşlik edeceğini sözlerine ekledi.

Islah görevlilerini temsil eden sendikanın başkanı Norman Seabrook da, Strauss-Kahn'ın, cezaevine konulurken yapılan değerlendirmede doktorların endişelenmesine neden olacak birşey yaptığı veya söylediği için intihar ihtimaline karşı 24 saat süreyle izlendiğini kaydetti.





'Cinsel saldırıya uğrayan kadın Müslüman'



IMF Başkanı'nın cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki otel çalışanının, Strauss-Kahn'ın kimliğini saldırıdan bir gün sonra öğrendiği belirtildi.



Sofitel otelinin 32 yaşındaki çalışanının avukatı Jeffrey Shapiro, müvekkilinin 15 yaşında bir kız çocuğu olan dul bir kadın olduğunu, yaklaşık 7 yıl önce Batı Afrika ülkesi Gine'den New York'a taşınan Müslüman biri olduğunu söyledi.



Müvekkilinin ABD vatandaşı olmadığına, bu ülkede çalışma vizesinin bulunduğuna, eğitim seviyesinin ve deneyiminin sınırlı olduğuna dikkati çeken Shapiro, kadının saldırıya uğradığı odadan kaçtıktan sonra olayı güvenliğe bildirdiğini, New York polisinin olay yerine çağrıldığını, burada incelemelerde bulunduğunu ve kadını sorguladığını kaydetti.



Shapiro, müvekkilinin, saldırıya uğramaktan çok korktuğu için kimliğinin gizli kalmasını istediğini sözlerine ekledi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, cinsel saldırıdan suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapse mahkum olacak.



Manhattan Ceza Mahkemesi'nde Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlar şunlar: Cinsel eylem suçu (2 kez), tecavüze yeltenme, cinsel istismar, isteği dışında bir kişiyi zorla alıkoyma, zor kullanmadan cinsi temasta bulunmak, taciz amacıyla bir kişinin mahrem yerlerine dokunmak



Savcılar, Strauss-Kahn'ın daha önce benzeri bir saldırıda bulunup bulunmadığını da araştırıyor.





'Kahn IMF'yi yönetecek konumda değil'



Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Timothy Geithner, cinsel tacizle suçlanan Dominik Strauss Kahn'ın, Uluslararası Para Fonu IMF'yi yönetecek konumda olmadığını söyledi. Timothy Geithner, bu nedenle IMF'yi resmen geçici bir başkan atamaya çağırdı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 14 Mayıs'ta New York'ta kaldığı otelin kat görevlisine tecavüze yeltendiği iddiasıyla tutuklanan Dominique Strauss-Khan, IMF Başkanlığı görevinden istifa etmesi baskısıyla karşı karşıya. Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter, Khan'a durumunu gözden geçirmesi çağrısında bulundu. İspanya Maliye Bakanı Elena Salgado da, olayın mağduru olduğu söylenen 32 yaşındaki kat hizmetleri görevlisi kadına desteğini açıkladı. Strauss-Khan ise cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra pazartesi günü çıkarıldığı New York mahkemesi'nce tutuklanarak ünlü Rikers İsland cezaevine kondu. Savunma ekibinin 1 milyon dolar tutarındaki kefalet talebi reddedildi. Strauss-Khan'ın, yargılamanın sonucu ne olursa olsun, tutuklu kalmasının Portekiz ve Yunanistan'ın içinde bulundukları mali krizden çıkış için sağlanacak kredilere ilişkin müzakerelerde sorun yaratacağı değerlendirmeleri de dile getiriliyor. IMF, bu iki ülkeyle yürütülen pazarlıklarda kilit rol oynamıştı. Portekiz Maliye Bakanı Fernando teixeira dos Santos ise IMF Başkanı'nın müzakerelerde yer almamasının bir sorun yaratmayacağı görüşünde. Euro bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu komisyonun başkanı Jean-Claude Juncker ise, yakın arkadaşı olduğunu söylediği Strauss-Khan'a desteğini açıkladı. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ise, Kahn'ın yaşadıklarının ''yıkıcı ve acı verici'' olduğunu söyledi. IMF ise, suçlamalar konusunda bilgilendirildiğini ve gelişmeleri izlemekte olduğunu açıkladı.





İstifa baskısı aday sayısını 10'a çıkardı



Star gazetesinin haberine göre, IMF Başkanı’nın istifa etmesi için baskılar artmaya başladı. Avrupalı bakanlar Strauss-Kahn’a “Küresel finansal istikrarı sürdürmeye çalışan IMF’ye zarar verme. İstifayı düşün” çağrısı yaparken, aday sayısı şimdiden 10’u buldu.







Cinsel taciz iddiasıyla New York’ta tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a görevinden istifa etmesi yönündeki baskılar artarken başkanlığa aday olanların sayısı 10’a ulaştı. Strauss-Kahn’ın istifa etmesine yönelik ilk açıklamalar Avrupa’dan geldi. Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter, Brüksel’de yaptığı açıklamada, Strauss-Kahn’a, ciddi borç sıkıntısı çeken ülkelere acil kredi veren ve küresel finansal istikrarın sürmesine çalışan IMF’ye zarar vermekten kaçınmak için istifa etmeyi düşünmesi çağrısında bulundu. İspanya Maliye Bakanı Elena Salgado da Strauss-Kahn’ın ‘çok ciddi suçlamalarla’ karşı karşıya olduğunu, ancak bir istifa kararını, ‘sadece Strauss-Kahn’ın alabileceğini’ söyledi. “Birine dayanışmamı ve desteğimi göstermem gerekseydi, bu saldırıya uğrayan kadına olurdu” diyen Salgado, Strauss-Kahn’ın cinsel tacizine maruz kaldığı iddia edilen kadına desteğini dile getirdi. Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grup Başkanı Jean-Claude Juncker ise Strauss-Kahn’ın kelepçeli görüntülerine tepki göstererek “Televizyonda gördüğüm görüntülerden hoşlanmadım. Çok üzgün ve kızgınım” dedi. IMF Başkanlığı için adı geçen isimlerden Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde da Strauss-Kahn’ın durumunu, ‘kırıcı ve acı verici’ olarak değerlendirdi.





Deutsche Bank’ın CEO’su da aday



Başkanlık için bugüne kadar ismi geçen aday sayısı 10’a ulaşırken, IMF tarihinde ilk kez bir ‘ikilem’ de yaşanıyor. Bugüne kadar IMF başkanları hep Avrupa’dan, Dünya Bankası Başkanı ise ABD’den olurken ilk kez gelişmekte olan ülkeler de aday gösteriliyor. Adaylar arasında Kemal Derviş’in yanı sıra Deutsche Bank CEO’su Josef Ackermann ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Thomas Mirow’un da olduğu belirtiliyor.