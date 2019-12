IMF Başkanı Strauss-Kahn gözaltına alındı

T24 - ABD'nin New York kentinde bir otel görevlisine cinsel saldırıda bulunup zorla oral seks yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, bugün ilerleyen saatlerde resmen tutuklanması ve hakkında suçlama yöneltilmesinin beklendiği bildirildi.





Uluslararası haber ajanslarında yer alan haberlere göre, New York Polis Teşkilatı Sözcüsü Paul Browne, yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Strauss-Kahn'ın bugün resmen tutuklanması ve hakkında suçlama yöneltilmesinin beklendiğini belirtti.





Browne, Strauss-Kahn'a, "cinsel suç eylemi, tecavüz girişimi ve yasadışı biçimde alıkoyma" suçlamalarının yöneltileceğini kaydetti.





Browne, Strauss-Kahn'ın bir avukat tuttuğunu ve polise açıklama yapmadığını da söyledi.





Bu arada, Strauss-Kahn'ın avukatı Benjamin Brafman, Reuters'a yaptığı açıklamada, IMF Başkanının kendisi hakkındaki suçlamaları reddedeceğini kaydetti.





Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin olası adayları arasında adı geçen Strauss-Kahn, Air France havayollarına ait uçakla New York'taki JFK Havaalanından Paris'e uçmasına 10 dakika kadar kala uçağından indirilmiş ve Times Meydanı yakınındaki lüks Sofitel Oteli'nin geceliği 3 bin dolar olan suitinde bir otel görevlisine "cinsel saldırı"da bulunduğu şüphesiyle polis tarafından sorguya alınmıştı.







Otel odasında neler yaşandı?



Öte yandan, otelde yaşanan olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Browne'nin verdiği bilgiye göre, IMF Başkanının cinsel saldırısına uğradığını söyleyen 32 yaşındaki otel görevlisi, polise verdiği ifadede, Strauss-Kahn'ın suitine yerel saatle 13.00 civarında girdiğinde, Strauss-Kahn'ın kendisine saldırdığını belirtti.





Polise verdiği ifadede, kendisinden suiti temizlemesinin istendiğini ve odanın boş olduğunun söylendiğini ifade eden kadın görevli, odaya girdiğinde Strauss-Kahn'ın banyodan çıktığını ve kendisini koridorda kovalayarak, bir yatak odasına zorla sürüklediğini ve cinsel saldırıda bulunmaya başladığını anlattı.





Görevlinin ifadesine göre, IMF Başkanı, o sırada kendisinden kurtulmayı başaran kadın görevliyi tekrar yakalayarak, bu sefer banyoya sürükledi, o esnada kadın görevli, Strauss-Kahn'ın saldırısından tekrar kurtulmayı başararak, odadan "kaçtı" ve otel personeline olanları anlattı.





Browne, personelin aramasının ardından harekete geçen New York polisi bir müddet sonra otele geldiğinde Strauss-Kahn'ın, oteli, odada cep telefonunu bırakarak terketmiş olduğunu belirterek, "Öyle görünüyor ki odadan aceleyle çıkmış" dedi.





Bunun ardından, Strauss-Kahn'ın havaalanında olduğunu öğrenen New York polisinin temas kurduğu havaalanı idaresi yetkilileri, IMF Başkanını yerel saatle 16.40'da havalanması planlanan Air France uçağının kalkışına dakikalar kala Strauss-Kahn'ı uçaktan indirerek, gözaltına aldı. Otel görevlisinin ise, hafif yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.







Strauss-Kahn'un bugün yerel mahkeme önüne çıkması bekleniyor





Browne, Strauss-Kahn'ın diplomatik dokunulmazlığının olmadığını ve bugün yerel mahkeme önüne çıkarılmasının beklendiğini kaydetti.





Strauss-Kahn'ın, bugün Almanya'da, borç yükü içindeki Yunanistan'a yardımlar konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme yapması, Pazartesi ve Salı günleri de Brüksel'de AB maliye bakanları toplantısına katılması öngörülüyordu.





Konuyla ilgili olarak IMF'dan henüz bir açıklama yapılmadı. IMF Başkanlığına 2007 yılının Kasım ayında getirilen Strauss-Kahn'ın görev süresi gelecek yıl doluyordu.





Strauss-Kahn hakkında daha önce de 2008 yılında, IMF'de çalışan Macar kökenli evli kadın Piroska Nagy ile girdiği gönül ilişkisi yüzünden soruşturma açılmış ve IMF Başkanı, bu olaydan ötürü eşi dahil herkesten özür dilemişti.





Daha sonra IMF'nin karar makamı olan İcra Direktörleri Kurulu, Strauss-Kahn'ın, kamuoyuna yansıyan evlilik dışı ilişkisine karşın, görevinde kalmasını kararlaştırmıştı.





62 yaşındaki Strauss-Kahn, televizyon muhabiri Anne Sinclair ile evli...





Fransa'da siyasiler şokta





Fransa'da Sosyalist Parti'nin 2007'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Segolene Royal, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın New York'ta bir otel görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınmasının "teyid edilmesi gereken sarsıcı bir haber" olduğunu belirtti.





Segolene Royal, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, bunun şok edici olduğunu, teyid edilmesi gereken bu konudaki sarsıcı haberi öğrendiğini belirtti.

Royal, Strauss-Kahn'ın da her yurttaş gibi suçu kanıtlanana kadar masum olma hakkının bulunduğunu, aklının şu anda bu durum içinde bulunan Kahn'da, ailesi ve yakınlarında olduğunu söyledi.





Royal, bu gelişmenin Fransız siyasetindeki sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada da, "kimsenin bu durumdan yararlanmaya çalışmaması" çağrısında bulundu.





Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry, bu "beklenmedik olay" karşısında "çok şaşırdığını" belirterek, partisinin "birlik halinde kalması" çağrısında bulundu.





Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde, ana muhalefetteki Sosyalist Parti içindeki aday adaylığı yarışı erken başlamıştı.





Sosyalist Parti içindeki aday adaylığı yarışının, Martine Aubry, geçen cumhurbaşkanı seçimlerindeki aday Segolene Royal ve IMF Başkanı Strauss-Kahn'ın arasında geçmesi bekleniyor.





Bu arada, iktidar Partisi UMP'nin milletvekillerinden Renaud Muselier, "ülkemiz için, Fransa'nın imajı için bir felaket. Çünkü kendisi IMF başkanı. Bu durum cumhurbaşkanlığı seçimindeki kartları da tamamen değiştirdi" dedi.





Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Kahn'a yönelik suçlamaların, kendisinin 2012'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı umutlarını ortadan kaldırdığını öne sürdü.





Kahn'ın cumhurbaşkanı adayı olabileceği belirtilen sosyalistlerin önde gelen isimlerinden olan, ekonomist Jacques Attali, "Bu gelişme, durumu değiştirdi. Sosyalist Parti'nin aday adaylarının kampanyası Martine Aubry ve Francois Hollande arasında olacak. Kahn suçsuz bulunsa bile artık aday olamaz, IMF'nin başında kalamaz" dedi. Siyasi analist Stephane Rozes da, bu işten en fazla kazancı, aday adayı Hollande'nin elde edeceğini ileri sürdü.





Ticaret Bakanı Pierre Lolleouche da, masumiyet karinesine dikkati çekerek, "Kahn'ın suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğunun kabul edilmesi gerektiğini" belirtti.