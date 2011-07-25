IMF Başkanı nasıl 'taciz' etti?

T24 - New York’taki bir otelde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kat görevlisi Nafissatou Diallo, aylar süren sessizliğini bozarak, ilk kez medyaya konuştu. Diallo, "Kahn'ın hapse girmesini istiyorum" dedi.







Newsweek dergisi ve ABC televizyonuna konuşan kat görevlisi, bu iki medya kuruluşuna, kimliğini açıklamalarına da izin verdi.



Nafissatou Diallo adlı 32 yaşındaki Gineli göçmen, Newsweek dergisinin internet sitesinde yayımlanan ilk röportajında, "Strauss-Kahn’ın kaldığı odanın kapısını açtığında, karşısında eski IMF Başkanını çıplak halde bulduğunu" söyleyerek, "Delirmiş gibiydi" ifadesini kullandı.



Strauss-Kahn’ın, o anda kendisine "çok güzelsin" dediğini belirten Diallo, daha sonra, tüm karşı koymalarına rağmen, eski IMF başkanının kendisine saldırdığını öne sürdü.



Diallo, para karşılığı cinsel ilişki kurduğu yönündeki haberlere işaret ederek, "Onun yüzünden bana fahişe diyorlar. Hapse girmesini, gücünü ve parasını kullanamadığı yerlerin de bulunduğunu bilmesini istiyorum" diye konuştu.

15 dakika sürdüğünü belirttiği olayın ardından nihayetinde odadan kaçtığında "endişeli" ve "korkmuş" halde olduğunu ve işini kaybetmek istemediğini söyleyen Diallo, röportajda geçmiş yaşamıyla ilgili bazı ayrıntılar da verdi. Gine’deki kocasının hastalıktan öldüğünü kaydeden Diallo, kat görevlisi olarak çalıştığı oteldeki kazancının, saatliği 25 dolar ve bahşişlerden oluştuğunu belirtti.

Diallo, Gine’nin başkenti Conakry’de iki asker tarafından tecavüze uğramasından 2 yıl sonra, 15 yaşındaki kızıyla birlikte ABD’ye kaçtığını ve burada birkaç yakın arkadaşının olduğunu anlattı.

Newsweek, Diallo’nun derginin gelecek sayısında fotoğrafının yayımlanmasını kabul ettiğini bildirdi.

ABC televizyonu da ABD saatiyle bu sabah yayımlanacak röportajdan kesitler gösterdi. Buradaki demecinde de Diallo, "adaletin yerini bulmasını istediğini" söyleyerek, "Kamuoyu önüne çıkmayı hiçbir zaman istemedim, ama başka çarem kalmadı. Şimdi kendim için bunu yapmam ve doğruları söylemem gerekiyor" diye konuştu.

Kanalın haberinde, Diallo’nun röportaj sırasında, bazı "hatalar" yaptığını kabul ettiğini, ancak bunun savcıların adım atmasını engellememesi gerektiğini söylediğini bildirdi.



Strauss-Kahn'ın avukatları tepkili

Bu arada Strauss-Kahn’ın avukatları, Diallo’nun medyaya röportaj vermesine tepki gösterdi. Avukatlar Benjamin Brafman ve William Taylor, yaptıkları yazılı açıklamada, Diallo’nun, "bir savcıyı, para istediği bir kişiye karşı suçlamalar yöneltmeye ikna etmek amacıyla medya kampanyası yürüten tarihteki ilk davacı olduğunu" belirtti. Diallo ve avukatlarını, "yalan söylemek ve yanlış ifadelerde bulunmakla" suçlayan Brafman ve Taylor, "Bu sirkin sona ermesinin zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Diallo’nun avukatı Kenneth Thompson ise buna cevaben yayımladığı açıklamada, Strauss-Kahn’ın avukatlarını, "cinsel saldırı kurbanı müvekkiline karşı eşi görülmemiş bir lekeleme kampanyası yürütmekle" suçladı.





