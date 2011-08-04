-IMF BAŞKANI LAGARDE'YE SORUŞTURMA PARİS (A.A) - 04.08.2011 - Fransa adaleti, Uluslararası Para Fonu IMF'nin yeni Başkanı Christine Lagarde'ın, Fransa Maliye Bakanı olduğu sırada görevi kötüye kullanıp kullanmadığı konusunda resmi soruşturma açılmasına karar verdi. Adalet Divanı Başkanı Gerard Palisse, soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtti. Lagarde'ın avukatı Yves Repiguet ise soruşturmanın, Lagarde'ın IMF'deki rolünü etkilemeyeceğini söyledi. Divan'ın kararını 8 Temmuz'da vermesi bekleniyordu ancak prosedür nedeniyle bu karar bir ay ertelendi. Muhalefetteki Sosyalist Parti politikacıları, Lagarde'ı, devlet bankası Credit Lyonnais ile iş adamı Bernard Tapie arasındaki bir davanın Tapie lehine çözülmesinde yetkisini kötüye kullanmakla suçluyor. Fransa'da François Mitterand döneminde kentleşmeden sorumlu devlet bakanlığı görevi yapan Tapie, daha sonra saf değiştirerek 2007 yılında cumhurbaşkanlığı kampanyasında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i destekledi. Tapie, 1993 yılında Adidas'daki hisselerinin satışında Credit Lyonnais bankasının hisselerinin değerini olduğundan düşük göstererek zarar etmesine yol açtığı gerekçesiyle bankaya karşı dava açmıştı. Lagarde, yıllarca süren davanın sona ermesi için Maliye Bakanlığındaki danışmanlarının tavsiyelerini göz ardı ederek, davayı bir uzlaştırma heyetine taşımıştı. Uzlaştırma heyeti 2008 yılında Credit Lyonnais bankasının Tapie'ye 285 milyon avro ödemesine karar vermişti. Konuyla ilgili inceleme başlatan savcılık, Lagarde'ın, uzlaştırma heyeti sürecinin yasal olup olmadığını kontrol etmek için danışmanlarının tavsiyelerini görmezden geldiğini ve Tapie'ye 285 milyon avro ödemesi kararının temyizi tavsiyelerini reddettiğini açıklamıştı. IMF'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Lagarde, IMF başkanlığı koltuğunu temmuz ayında devralmıştı.